Nacional con sed de revancha: visita a Equidad por cuartos de final

Atlético Nacional visita este domingo, desde las 8 de la noche a La Equidad por la ida de los cuartos de final en la Liga I-2021. El conjunto verdolaga suma tres victorias consecutivas entre Liga y Copa Libertadores y buscará contra el conjunto ‘asegurador’, una buena diferencia en Bogotá para liquidar la serie y avanzar a las semifinales.

Pensando en el juego contra Nacional de Uruguay, el próximo miércoles en Montevideo, el conjunto verdolaga pondría una nómina mixta para afrontar este encuentro de ida frente a los capitalinos. El técnico Alexandre Guimarães habló lo que puede desarrollarse en esta serie frente a los dirigidos por Alexis García.



“Es importante definir los mejores jugadores para este partido. La Equidad es un equipo muy duro, nosotros debemos ser inteligentes y no llevar la pelota a donde ellos son cómodos haciendo su juego. Como toda serie de 180 minutos debemos estar pendientes de lo que ellos propongan para definir la serie en nuestra casa”, precisó.



Además, “una de las cosas que más nos satisface, independiente del resultado, es cuando el equipo va jugando por sí solo, recogiendo toda la información, interpretándolas y tomando las decisiones en la cancha. Para mí es algo muy sabroso que tomen esa ‘partitura’ y la puedan interpretar de acuerdo a lo que se presenta en los partidos. Eso me agrada más que si hacemos 33 pases o cinco pases para hacer gol”.



Por su parte, el defensa Brayan Córdoba expresó que “dependiendo de lo que me quiera el profesor, me desempeño tanto de lateral como central, me entreno de la mejor manera. Pero en una posición que me sienta más cómodo es la de línea de tres por un costado”.



Desde el banco de suplentes podría estar Jarlan Barrera, quien nuevamente es tenido en cuenta en la Liga, tras pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. El samario quien tuvo pasado en el equipo bogotano, comentó que Jarlan Barrera “Equidad es un rival difícil, como todos los que clasificaron a las finales, todos son protagonistas. Ellos estuvieron en los puestos de arriba, cuentan con un estilo de juego marcado y nosotros debemos imponer nuestro estilo de juego, para conseguir el título, debemos superar esa llave”.



Datos entre La Equidad y Atlético Nacional



Por Liga, La Equidad y Atlético Nacional disputaron 36 partidos, de los cuales los verdolagas ganaron 13, frente a 12 de los aseguradores y 11 empates. En cuanto a goles marcados, 47 fueron para los antioqueños contra 35 de los capitalinos.



Atlético Nacional solo ha ganado uno de los últimos siete partidos frente a La Equidad en Primera División (cuatro empates, dos derrotas), previo a esa racha había ganado los cuatro partidos anteriores.



La Equidad ha perdido sus dos últimos partidos de local en la Liga I-2021 tras una racha invicta de 18 partidos (11 victorias, siete empates). La última vez que el equipo ‘asegurador’ perdió tres partidos consecutivos en casa fue en noviembre de 2015.



Además, La Equidad es el segundo equipo con menor porcentaje de pases acertados (73 por ciento de 5889 pases intentados) se enfrenta a Atlético Nacional que es el segundo con mayor porcentaje de pases exitosos (82,8 por ciento de 8475 pases intentados).



Atlético Nacional solo ha ganado dos de los últimos nueve partidos como visitante en la Liga I-2021 (tres empates, cuatro derrotas) tras ganar los dos anteriores. El equipo ha encajado goles en seis de esos nueve partidos (una victoria, un empate y cuatro derrotas).



Jefferson Duque de Atlético Nacional es el único jugador de la Liga I-2021 en anotar tres o más goles en un partido. Además, lo hizo dos veces: tripleta en el 5-2 frente al Deportivo Pereira y cuatro goles en el 7-1 frente a Patriotas Boyacá en la última jornada.



Alineación probable



Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Brayan Córdoba, Geisson Perea, Nicolás Hernández; Michael Chacón, Bryan Rovira, Alex Castro, Vladimir Hernández, Tomás Ángel; Jefferson Duque.

DT: Alexandre Guimarães.



La Equidad, a cambiar de chip



El equipo asegurador viene de caer frente a Gremio por Copa Sudamericana, y aunque le plantó cara y alcanzó a descontar, le quedó faltando para siquiera sacar un punto de territorio brasileño. Un trago amargo que buscarán pasar ganando el primer choque frente a Nacional.



En la liga colombiana se medirá a un equipo, al que ya vencieron por la mínima en la fase regular. Para este duelo, Alexis García dispone de los hombres que jugaron torneo internacional a excepción de Stalin Motta, su capitán y referente en el medio campo, quien no habría alcanzado a recuperarse de una lesión muscular.



Alineación probable



Cristian Bonilla; Walmer Pacheco, Jhon García, Jefferson Mena, Amaury Torralvo; Pablo Lima, Larry Angulo, Juan Mahecha; Daniel Mantilla, Diego Herazo y Hansel Zapata.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).

VAR: Fernando Acuña (Casanare).

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8