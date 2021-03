¡Carga su Cruz! América pierde a su referente por lesión, justo ahora

Juan Cruz Real está cargando su Cruz en este inicio de Semana Santa, precisamente cuando se resuelve la Liga Betplay 2021.

El entrenador no podrá contar con Adrián Ramos, su referente de ataque, por culpa de una inoportuna lesión, que se atraviesa en el camino en una etapa definitiva.



Ramos venía de un gran doblete en el clásico contra Cali, poco después de una baja por lesión. Contra Once Caldas sintió una molestia, que luego se agravó en la derrota contra el Medellín (1-2) y ahora sí fue momento de parar para recuperarse.



El médico Germán Ochoa confirmó que el goleador sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que no es grave pero sí requiere de cuidado y reposo por al menos dos semanas, lo que el cuerpo técnico aprobó para no ponerlo en riesgo de cara a la Copa Libertadores.



Significa que Ramos no estará disponible este miércoles, contra Millonarios, ni tampoco el fin de semana contra La Equidad. Con suerte podría volver para enfrentar a Jaguares.



La noticia es lo último que esperaba el DT Cruz Real, pues vale recordar que no tendrá tampoco a Cambindo, el relevo oficial, quien fue expulsado contra Medellín.