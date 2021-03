Millonarios, en vilo por Fredy Guarín: ¿Qué pasó este martes?

Millonarios se alista para enfrentar a América de Cali este miércoles en partido de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2021. Sin embargo, de reojo está pendiente de la situación de Fredy Guarín, quien no se ha presentado a los últimos entrenamientos, ya que pidió permiso para atender unos asuntos personales que lo mortifican y no lo dejan estar metido en los objetivos del equipo.



¿Qué pasó este 30 de marzo? Millonarios realizó su última práctica antes de viajar a Cali, para el partido de las 3:30 p.m. de mañana. Y este martes, nuevamente Guarín no asistió a entrenamientos, pues su momento anímico no es el mejor.



¿Qué pasa con Guarín?



Sus problemas personales serían familiares. Según algunas fuentes consultadas, son inconvenientes que lo afectan desde el año pasado y que tendrían que ver con su salida del Vasco da Gama, en Brasil.



Es por eso que en Millonarios hay hermetismo, pues se teme que el experimentado futbolista repita la misma maniobra y renuncie a su actual equipo, en caso de que sus problemas se dilaten y no pueda solucionarlos con prontitud.