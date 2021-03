Guarín y su aporte a Millonarios, sin filtro: ¿justificó la inversión?

Parece que fue ayer: era 7 de enero y Millonarios compartía en sus redes sociales la anhelada imagen de Fredy Guarín firmando su contrato por un año, opción que debía extenderse hasta su retiro definitivo.

“Un día lo pensé, un día lo soñé, un día lo logré”, decía el veterano jugador, pleno de motivación. Pero nada salió como se esperaba: el refuerzo de la temporada se fue perdiendo entre lesiones y ausencias y en las próximas horas se daría su adiós definitivo, apenas dos meses y medio después.



¿Qué pasó? Razones personales respaldarían su decisión del club del que se confesó hincha desde siempre. La vida privada, que es un derecho sagrada, cierra la puerta a cualquier especulación.



¿Qué dejó? Esa es la verdadera decepción. Apenas jugó 7 partidos, 263 minutos, solo tres veces superó los 45 minutos en cancha y al final, su balance se cerró con un solo gol.



El desglose de sus aportes en el campo deja ver que fueron apariciones muy escasas, chispazos, ilusiones:



21 minutos en el triunfo 1-0 contra Envigado, en Bogotá

24 minutos en triunfo 4-3 contra Once Caldas

66 minutos y un gol en triunfo 3-2 contra Pereira

45 minutos en derrota 1-0 contra La Equidad

22 minutos en triunfo en triunfo 3-1 contra Pasto

16 minutos en derrota 2-0 contra Junior

69 minutos en empate 0-0 contra Águilas



Cinco veces quedó fuera de la convocatoria y dos más no llegó a salir del banquillo (4 victorias, 2 derrotas, 1 empate).



Guarín perdió más de 15 kilos, se esforzó por entrar otra vez en el circuito de la competencia de la la liga local, se tomó fotos con los hinchas y se les metió en el corazón. Se convirtió en un buen ejemplo para los chicos y casi ofició de 'coach' con algunos de ellos, quienes aprendieron de sus lecciones. Pero en el balance final siempre estuvo en deuda. Eso es innegable.



Guarín se irá de manera prematura, en medio de preguntas sin respuesta y con la frustración de lo que pudo ser y no fue. No es solo otra puerta que se cierra para la tan improbable llegada de su amigo Falcao. Es, en realidad, un montón de expectativa, de dinero y de fe que se irá al traste y que se quedará para el hincha como un inesperado golpe al mentón. El 'guaro' de la gente la deja a medio camino. ¿Otra vez será? Solo lo sabe él.