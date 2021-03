'Una baja importante', jugador de Millonarios sobre caso Fredy Guarín

Quién más sino Fredy Guarín. El experimentado jugador de Millonarios es la gran noticia del día en el fútbol colombiano y todo a causa de la posibilidad que no continúe en la institución. Se conoció que solicitó permiso para ausentarse del entrenamiento por "motivos personales" e incluso un sector de la prensa ha dicho que habría estimado la posibilidad de renunciar al club.



En medio de una charla con Blog Deportivo, de Blu Radio, su compañero de equipo Émerson Rivaldo Rodríguez se refirió a la situación. Destacó que es una "baja importante" y destacó su aporte en el 'kínder' de Gamero, como muchos han apodado al Millonarios 2021.

"Yo lo veía (Fredy Guarín) jugando con la selección, incluso la sub 20 cuando yo estaba chiquitico. En la parte táctica él nos ha ayudado mucho. Con ese juego, la personalidad y la jerarquía, tiene un peso de experiencia y creo que va a ser una baja importante", destacó el atacante a Blog Deportivo.



También habló del aporte que han recibido de jugadores como Guarín y David Macalister Silva: "la experiencia de todo lo que han vivido en el fútbol y el nivel que siempre han mantenido es lo que uno tiene que mirar, es un espejo. Llegar a esa edad y poder disfrutar de este deporte".



Finalmente, el jugador de 20 años, que viene de marcar en la victoria 2-1 frente al Bucaramanga, se refirió al nombre con el que bautizaron recientemente a Millonarios. "No me incomoda que hablen del kínder de Gamero, suena gracioso pero es la verdad, son todos los pelados tratando de salir adelante. Siempre hablamos de cómo sería quedar campeón con Millonarios y poder hacer historia tan jóvenes y nos preparamos para eso”.