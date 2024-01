Arranca la Liga 2024: ¿A qué apunta cada club en esta temporada?

La Liga Betplay 2024 arranca este viernes con la primera fecha del primer semestre que se empezará a jugar con los juegos entre Patriotas y Jaguares y Deportivo Pereira contra Deportivo Cali.



No obstante, previo al inicio del torneo, acá en FUTBOLRED analizamos las aspiraciones de los equipos que quieren ser favoritos, los que posiblemente sean revelación y los que tienen pinta de que serán la decepción.



En cuanto a favoritos aparecen los nombres de cuatro favoritos como lo son Junior de Barranquilla, América de Cali, Millonarios, Independiente Medellín y Atlético Nacional.

Favoritos



Junior de Barranquilla



Bajo el mando de Arturo Reyes el actual campeón del fútbol colombiano pretender revalidar la corona. El cuadro barranquillero hizo un importante esfuerzo económico para traer a viejos conocidos como lo son Yimmi Chará, Víctor Cantillo y Rafa Pérez.



También destacan las contrataciones de Roberto Hinojosa, Fabián Cantillo, Bryan Castrillón y Marco Pérez, delantero experimentado que la rompió en Águilas Doradas en 2023 por lo que volvió a ser tenido en cuenta por un gigante del fútbol nacional.



De igual manera, lo más importante es que el equipo ‘Tiburón’ mantuvo la base y reforzó las posiciones que debía por lo que es un serio candidato a ambos semestres y a la Copa.



América de Cali



Tal vez el equipo con el mejor mercado del fútbol colombiano para esta temporada. El cuadro escarlata se desprendió de Lucas González y ahora busca reinventarse no solo con los jugadores hay sino con los que llegaron.



A América arribó talento de primer nivel como lo son Edwar López, Joel Graterol, Óscar Hernández, Jeison Palacios, Nilson Castrillón, Michael Barrios, Alexis Zapata, Harold Rivera, Rodrigo Holgado, Daniel Bocanegra y Andrés Mosquera Guardia.



Además, mantuvo a Adrián Ramos, una importante pieza en ataque que renovó hasta diciembre de 2024. América en el Todos contra Todos del pasado semestre lo hizo muy bien, pero en cuadrangulares decepcionó. No obstante, con los fichajes se espera que de un salto de calidad para pelear por todo.



Millonarios



Desde que asumió Alberto Gamero en el equipo, los bogotanos son protagonistas en cada uno de los semestres en mayor o menor medida.



Millonarios tuvo un discreto mercado, pero se reforzó en las posiciones en donde ha tenido problemas en el pasado. Danovis Banguero y Delvin Alfonzo llegan al equipo para ser posiblemente los titulares en los laterales mientras que a Diego Novoa se le dio la confianza para cuando Álvaro Montero se vaya a Selección Colombia.



Además, llegó Santiago Giordana, delantero que se hinchó a goles a Perú y que viene a pelearle el puesto a Leonardo Castro en la punta de lanza del cuadro Embajador.



Gamero también mantuvo lo que es la base que le ha dado éxito y que ha cosechado dos títulos en los últimos años, una buena noticia para el samario ya que seguramente el albiazul pelee nuevamente por todos los títulos.



Independiente Medellín



Bajo el mando de Alfredo Arias, el ‘Poderoso’ ha conseguido una buena idea de juego que lo catapultó a la final del segundo semestre de 2023 la cual perdería contra Junior.



Con el liderazgo de Edwuin Cetré y Yairo Moreno y la llegada de nombres importantes como el de Baldomero Perlaza, Pablo Lima, José Aja, Eder Chaux, Kener Valencia y Jhon Vásquez, se espera una buena temporada del DIM en 2024.



Atlético Nacional



El conjunto verdolaga siempre es uno de los equipos a tener en cuenta para todo. Pese a que no se ha afianzado del todo, con Jhon Bodmer se pretende construir un proyecto a largo plazo que le dé a Nacional más títulos. El cuadro verdolaga viene de ganar la Copa Colombia en 2023 y ahora busca sumar un nuevo título de Liga la cual no gana desde 2022.



Los antioqueños ante la salida de Cristián Zapata trajeron a otro zaguero de gran experiencia como Bernardo Espinosa y reforzaron el mediocampo con Daniel Mantilla, Carlos Sierra que pelearán el puesto con nombres como el de Jhon Duque y Robert Mejía.



Además, ante la salida de Tomás Ángel, Nacional tiró de cantera y subió a jugadores como Emilio Aristizábal que tuvo minutos importantes en pretemporada y que quiere dar pelea a jugadores consolidados como Jefferson Duque.



Por otro lado, en el tema de revelaciones podrían llegar aparecer nombres como el de Independiente Santa Fe, de discretas campañas en los últimos años, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto.



Posibles revelaciones



Santa Fe



El cuadro cardenal ha perdido terreno contra el resto de los equipos grandes del FPC. Los bogotanos se han mostrado deslucidos pese a tener grandes figuras, pero este año bajo el mando de Pablo Peirano podrían llegar a sorprender.



Santa Fe fichó bien para este semestre. Trajo a Frank Castañeda, un jugador con amplia experiencia en el fútbol europeo; fichó a Andrés Mosquera Marmolejo, un arquero que ha venido cumpliendo en el DIM en los últimos años y trajo a jugadores experimentados que complementados con los jóvenes podrían potenciar al equipo como lo son Daniel Torres, Elvis Perlaza y Juan Pablo Zuluaga.



De igual manera, destaca la llegada de Agustín Rodríguez y el haber mantenido a Hugo Rodallega quien lo ha hecho bien en pretemporada y espera hacer una gran temporada este año.



Deportivo Pereira



El cuadro Matecaña hizo una revolución total de su plantilla empezando por el banquillo técnico. Alejandro Restrepo salió del equipo y se trajo a Leonel Álvarez que en vez de llegar a un grande del FPC decidió tomar el proyecto del Pereira que tiene muy buena pinta.



La experiencia de Leonel ha hecho que jugadores como Carlos Darwin Quintero, Juan David Ríos, Nicolás Giraldo, José Moya entre otros decidieran dar el paso y jugar en el equipo de la capital de Risaralda.



No obstante, habrá que ver como las bajas de jugadores como Angelo Rodríguez, Arley Rodríguez, Kener Valencia, entre otros afecta al equipo.



Atlético Bucaramanga



Con la llegada del venezolano Rafael Dudamel hay una alta expectativa en torno al conjunto leopardo. Bucaramanga también revolcó su plantel y descartó a varios jugadores para traer a otros de clubes grandes.



Al conjunto auriverde llegaron nombres como los de Fabián Sambueza, Ricardo Márquez, Aldair Quintana, Fredy Hinestroza, Aldair Gutiérrez entre otros que pretenden darle un salto de calidad al conjunto santandereano.



Pese a que Dudamel no terminó de buena manera en Deportivo Cali, su último paso en Colombia destaca su título con el Azucarero en 2021 con una nómina de grandes nombres como el de Teófilo Gutiérrez, Harold Preciado, Hernán Menosse, entre otros.



Deportivo Pasto



El cuadro nariñense quiere ser uno de los protagonistas en este 2024. La directiva se trajo a Jersson González para reemplazar a Flabio Torres. El exjugador tendrá su primera experiencia en la A en un equipo que no sea América por lo que buscará demostrar su valía.



Pasto contrató a jugadores como Víctor Mejía, Diego Chávez, Kevin Londoño, Cristian Arrieta, Álvaro Meléndez, Nicolás Gil, Andrés Amaya, Juan Diego Nieva, David Contreras que buscarán que el equipo de un salto de calidad en esta campaña.



Finalmente, surgen varios clubes que posiblemente apunten a ser decepciones del año y son Deportivo Cali, Águilas Doradas y Once Caldas.



Posibles decepciones



Deportivo Cali



Aunque trajo a futbolistas de gran nivel como Javier Reina, Alexander Mejía, Fabián Ángel, Andrey Estupiñán entre otros, Cali apunta a ser uno de los equipos que sufrirán al menos en el primer semestre.



La idea de juego de Jaime de la Pava no convence del todo pese a los refuerzos y eso lo demostró en el juego de pretemporada contra Cerro Porteño donde cayó goleado y no generó oportunidades importantes para descontar.



Ante este panorama preocupa que Cali haga una mala temporada ya que este año es clave en su lucha por no descender. Sin embargo, no se descarta que Cali surja como un candidato a entrar a cuadrangulares.



Once Caldas



El ‘Blanco Blanco’ contrató a Juan Pablo Patiño, Iván Rojas, Daniel Quiñones, James Aguirre, Mauricio Castaño, Yonatan Murillo, Ezequiel Mastrolía, Gustavo Torres, Mateo García, Roger Torres.



No obstante, ninguno de estos jugadores convence a la hinchada de los manizaleños que ya perfilan a su equipo como uno de los que sufrirá en todo el año.



Caldas tendrá como gran figura a Dayro Moreno que intentará liderar un proyecto que de no sacar resultados este año apunta a descender próximamente.



Águilas Doradas



Con la salida de César Farías y de piezas importantes como Marco Pérez, Wilson Moreno y Danovis Banguero, Águilas Doradas perdió no solo una parte de su idea de juego, sino también su capacidad goleadora.



El cuadro del oriente antioqueño se trajo a Hernán Darío Gómez para este año. No obstante, la credibilidad del ‘Bolillo’ llega tocada luego de su paso por Junior donde salió por la puerta de atrás.



A Águilas llegaron nombres como los de Joaquín Varela y Wilfrido de la Rosa hasta el momento, dos jugadores que podrían tanto sorprender como decepcionar.



De igual manera, la base llega tocada ya que, pese a hacer una excelente temporada regular en los dos semestres, el año pasado no terminó de convencer en los cuadrangulares, la fase más importante del torneo colombiano.



Con respecto a equipos como Tolima, Alianza Petrolera, Boyacá Chicó, Envigado, Fortaleza, Jaguares, La Equidad, y Patriotas habrá que analizarlos con lupa con el inicio del torneo ya que de ahí pueden surgir nombres tanto a los favoritos, como a las revelaciones y decepciones.