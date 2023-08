Liga BetPlay 2023-II: esta es la programación de la fecha 6

Siguen las acciones en la Liga BetPlay, con el avance de la fase de todos contra todos, para empezar a vislumbrar a los ocho clubes que disputarán la estrella de final de año. El desarrollo del campeonato apenas está en las primeras jornadas, pero todo irá avanzando y los puntos acabándose.

La Dimayor dio a conocer la programación para los duelos de la sexta jornada del certamen, que se estará disputando entre el 19 y 21 de agosto. Esta es la programación, con horario y cómo podrán verlos por televisión.



Sábado 19 de agosto

Deportivo Pereira vs Jaguares

4:00 p.m.

Win y Win +



Unión Magdalena vs Santa Fe

6:10 p.m.

Win +



Equidad vs Junior

8:20 p.m.

Win +



Domingo 20 de agosto

Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó

2:00 p.m.

Win y Win +



Envigado vs América de Cali

4:10 p.m.

Win +



Medellín vs Alianza Petrolera

6:20 p.m.

Win y Win +



Atlético Huila vs Atlético Nacional

8:30 p.m.

Win +



Lunes 21 de agosto

Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas

4:00 p.m.

Win y Win +



Deportivo Cali vs Deportes Tolima

6:10 p.m.

Win +



Millonarios vs Once Caldas

8:20 p.m.

Win +