Novoa confesó los días difíciles que vivió y dejó claro su futuro

El arquero de América, Diego Novoa, no está pasando por su mejor momento deportivo y desde la temporada anterior de Liga ha sufrido constantes críticas por su rendimiento y que desafortunadamente para él, no ha logrado superar en este segundo semestre.

Tras la llegada de Jorge Soto como competencia, Diego Novoa se vio opacado y cuando le tocó volver a ser titular, cometió errores que lo tienen en el foco de atención.



Luego de las constantes críticas, hace unos días se dio a conocer que Diego Novoa al parecer no seguiría en América de Cali, sin embargo, el arquero salió a hablar por primera vez para aclarar lo que ha vivido en los últimos días, confesando que seguirá vestido de escarlata, pero que no la ha pasado bien.



"Llevo 3 años en América y soy hincha. Quiero ratificar mi compromiso con la institución e hinchada. Soy feliz en Cali. Soy un profesional y no tengo ningún temor de salir a la calle porque obro en buena fe. En ningún momento pasó por mi mente renunciar”, dijo contundente Diego Novoa en conferencia de prensa.



Además, Novoa agregó: “pasé días muy difíciles, yo y mi familia. Nunca pedí licencia. El no estar fue una decisión técnica. Entiendo la molestia del hincha y lo comprendo. Yo me entrego al máximo y eso me deja la conciencia tranquila. Todo esto me fortalece”, finalizó.



✍️ Diego Novoa pic.twitter.com/7NWXMPNms6 — Leonel Cerrudo ⭐️⭐️⭐️🏆🇦🇷 (@leonelcerrudo) August 4, 2023



De esta manera, Diego Novoa seguirá jugando con América de Cali y deberá trabajar para pelear la posición con Jorge Soto y vuelta a tener protagonismo en el arco escarlata.