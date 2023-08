Johan Mojica sobre su debut en Osasuna: ‘Feliz por esta chance’

El último fichaje de Osasuna hasta la fecha, el colombiano Johan Mojica, ha debutado hoy ante el Alavés en Tajonar en el penúltimo encuentro amistoso del verano en el que el caleño de 30 años ha dicho sentirse “muy arropado”, tanto por sus compañeros como por su nueva afición.

El lateral izquierdo llegado en calidad de cedido desde el Villarreal, ha compartido banda con Moi Gómez durante los 75 minutos que ha estado sobre el verde. El cafetero ha tenido que lidiar con Luis Rioja como adversario, por lo que tampoco ha podido prodigarse demasiado en ataque. “Muy feliz por estar compartiendo un partido con los compañeros. Contento por cómo me han recibido y la adaptación que he tenido me la han facilitado tanto el cuerpo técnico como el resto de la plantilla”, han valorado Mojica tras el choque en declaraciones al club.



El ‘22’ rojillo ha combinado con Iker Muñoz, Pablo Ibáñez o Javi Martínez cada vez que el balón caía a sus pies. Mostró la calma y el poso que se espera sirva a Osasuna en una temporada de muchos minutos. A pesar de la derrota ante el Alavés por 2-3, el cafetero resta importancia al resultado: “Estamos en la construcción de lo que se quiere hacer esta temporada y debemos sacar las cosas positivas que se hayan podido hacer en el partido”.



“La hinchada de Osasuna es primordial para el jugador, y para la ciudad, el equipo también. Hay una unión bastante importante y positiva. Ver en un partido amistoso a la afición en la ciudad deportiva es valorable y de admirar. Estas cosas hacen que se coja rápidamente amor por el equipo”, ha afirmado tras ver la grada de Tajonar repleta hasta la bandera.



Se presume como titular en el carril zurdo tras la salida de Manu Sánchez al Celta de Vigo. Precisamente, Osasuna se estrenará el domingo 13 de agosto ante el cuadro vigués. “Feliz de poder debutar en esta pretemporada con el equipo. Ahora ya entramos en semana de preparación para el inicio de liga y muchas ganas de empezar con una victoria. ¡Vamos, rojillos!”, ha publicado en un post de Instagram junto a imágenes de hoy.



