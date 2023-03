Junior sin rumbo, Millos 'B' responde y más: lo bueno y malo en Liga

La Liga BetPlay 2023-I continúa en su desarrollo, con lo que fue la octava jornada del campeonato. Muchas cosas llaman la atención de lo que ha sido esta octava fecha, que terminó con el partido entre Santa Fe y América, con mucha intensidad.



Equipos que van en ascenso, sorprende y otros que decepcionan, como Junior, que despidió a Arturo Reyes, volviendo a recaer en un círculo vicioso. Esto es lo bueno, lo malo y lo feo de esta fecha ocho de la Liga BetPlay.



Lo bueno

El alterno de Millonarios le plantó cara a Nacional: Gamero mostró un equipo prácticamente alterno, a diferencia de lo que tenía Autuori, con su onceno de gala. La B de los embajadores se jugó el clásico como debía, con propiedad y carácter. Duelo táctico donde la suplencia controló y no sufrió, añadiéndole la gran actuación de Montero.



Quedó la impresión de que con un poco más de ‘push’, los bogotanos pudieron sacar los tres puntos en Medellín.



Águilas Doradas, líder del certamen: el cuadro dirigido por Lucas González ha mostrado cosas interesantes desde el aspecto táctico. Victoria contra Pereira que los deja con 15 unidades en la parte alta. Además, con una sorpresa. Kevin Castaño fue convocado a la Selección Colombia por su buen nivel.



Boyacá Chicó, por salir del descenso: los ajedrezados no solo aspiran a pelear y dar la sorpresa en Liga, pues son segundos con 13 puntos. La victoria contra Medellín es producto de su momento, que los catapulta a soñar con una eventual clasificación, además, de hacer la doble tarea: huirle al descenso.



Santa Fe vs América: quizás, para algunos, el mejor partido de la jornada. Mucha intensidad, competitividad y dinámica por parte de ambas escuadras.



Lo malo

Medellín, entre la irregularidad: unas buenas y otras no tanto. Así es el presente del Medellín en Liga. Pese a que González es consciente del reto en Libertadores, no puede descuidar el ámbito local. Derrota contra Chicó, pero con el factor que, en algunos casos, cambia las cosas: era nómina mixta.



Once Caldas no encajó con Pedro Sarmiento: hay derrotas que duelen, más cuando el arco está cerrado, por más de que un goleador como Dayro se quede toda la noche rematando. Caída contra Pasto y el estreno de Pedro Sarmiento no fue el mejor, quien llega para salvar a un equipo que, si no empieza a sumar y despegar en Liga, a final de año estará dando una de las sorpresas con un eventual descenso.



Lo feo

Junior se quedó sin técnico: crónica de un despido anunciado. Arturo Reyes no dio la talla, en esta nueva etapa con Junior y de ‘común acuerdo’ separaron caminos con el tiburón. Derrota contra Envigado, en casa, con Juan Fernando Quintero inspirado y jugando a otro ritmo, ese que sus compañeros parecen no entender, porque no se comprende ni justifica que un plantel de lujo sea último del campeonato.



Márquez y su actuación: el atacante del Unión Magdalena puso adelante a los samarios en Barrancabermeja. Sin embargo, la celebración del delantero no gustó, por lo que terminó viendo la segunda amarilla y dejando el campo.