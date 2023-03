Alexandre Guimarães: ‘Santa Fe nos apretó bien en el mediocampo’

América de Cali sumó su segunda derrota en lo que va de la Liga BetPlay 2023, al caer contra Santa Fe, donde los cardenales sometieron y aprovecharon los espacios que dejaron los escarlatas. Fallas puntuales por parte de los de Guimarães, en el accionar colectivo, dejando espacios y rebotes en zonas complicadas.



El entrenador del América habló con los medios de comunicación, tras la caída en Bogotá y los aspectos a mejorar.



Análisis del partido: hay que felicitar al rival, aprovecharon las situaciones de balón parado que tuvieron. Fueron prácticamente las más peligrosas, durante el partido. Luego tuvieron algunas donde nosotros teníamos que ir por todo y tuvieron espacios para los contrataques.



Sabíamos que iba a ser un partido difícil, con el ánimo arriba. Nos apretó bien en el mediocampo, bloquearon bien esa zona y no nos permitieron dar continuidad al juego, para que el balón llegara claro al último cuarto de cancha. Son esos partidos donde las cosas no salen, los rebotes quedan para el rival, vas a querer controlar y no lo haces bien. No fue el mejor partido.



Nos queda es volver a rehacer el camino y en Cali, hacer un mejor partido y buscar la victoria para estar en los puestos de arriba.



Problemas en la línea de tres en defensa: el juego no pasó por ese factor, porque las ocasiones claras del rival, hasta que el partido se rompió, por la necesidad de agregar más jugadores y equivocar el camino a buscar el arco contrario, buscando muchos pases interiores y bloquearon ese sector.



No creo que haya sido por eso, más bien fue por las situaciones donde no tuvimos fineza, como en duelos anteriores, no solo de uno sino de varios. Suceden este tipo de cosas. Ya está, es levantar y mejorar nuestra producción de juego.



Virtudes que dejó América contra Santa Fe: pudimos ver el rendimiento de Sarmiento, luego de su tiempo de ausencia. Es un jugador importante, hizo su trabajo y hay que llevarlo de a pocos. Los minutos que estuvo, lo hizo bien. Observamos la situación de Iago, que le dimos chance a otro jugador que no empezaba un duelo como Sánchez, necesitamos a todos los jugadores.



Cada vez más Adrián está entrando bien, eso es bueno para nosotros, para lo que sigue. Hay tres partidos seguidos, entonces pudimos darle minutos a Mosquera. Dentro de todo, hay puntos rescatables para la continuidad del torneo.