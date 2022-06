Tabla de posiciones y resultados de cuadrangulares: momento definitivo

La Liga BetPlay llegó a su momento definitivo, con la necesidad de empezar a sacar resultados y de saber qué equipos serán los finalistas del primer semestre. Los cuadrangulares llegaron a su quinta jornada, definitiva en el camino por el título.



Revise acá los resultados y la tabla de posiciones del grupo A y B.



Sábado 11 de junio

Grupo A



Junior vs Bucaramanga

Millonarios vs Nacional



Domingo 12 de junio

Grupo B



Envigado vs Equidad

Medellín vs Tolima



Tabla de posiciones

Grupo A



1. Nacional 8 pts

2. Millonarios 5 pts

3. Junior 5 pts

4. Bucaramanga 3 pts



Grupo B



1. Medellín 8 pts

2. Tolima 7 pts

3. Equidad 6 pts

4. Envigado 1 pt