Están en deuda: retos del fútbol bogotano para la Liga BetPlay 2022

Ha terminado la espera. El año futbolero en Colombia empieza este jueves y las expectactivas respecto a lo que se espera de los diferentes equipos están bastante altas.



En cuanto al fútbol bogotano, Millonarios y Santa Fe tienen la misión de poner fin a la sequía capitalina (desde 2017 no hay campeón), así como Equidad tiene la oportunidad de seguir demostrando aspectos interesantes de la mano de Alexis García.

Caso Millonarios

El cuadro embajador fue el primero en certicar su cupo a torneo internacional. Ahora bien, dicho camino puede ser extenso o sumamente efímero, todo dependerá del resultado en las fases previas de Copa Libertadores. En caso de caer contra Fluminense o el rival que le siga, el azul se quedará con las manos vacías.



Así mismo, el sueño del título liguero se le escapó por muy poco a lo largo del 2021: en el primer semestre fue subcampeón (cayó en casa con Deportes Tolima) y en el segundo no pudo avanzar en cuadrangulares. Situación que se espera mejore en este nuevo año de la mano de un fructífero proceso como el de Alberto Gamero.

​

​Ahora bien, el camino, por como se ve hasta el momento, será tortuoso. No solo por las dificultades que brinda cada certamen desde lo deportivo, también por la nómina con la que se cuenta. Figuras como Fernando Uribe, Emerson Rodríguez y Daniel Giraldo se despidieron, mientras que los refuerzos, a la altura de lo que se esperaba, nunca llegaron. Salvo Larry Vásquez, los que llegaron son apuestas. Nada fijo.

​

​Con lo anterior sobre la mesa, Millonarios tiene la misión de llegar a fase de grupos de Copa Libertadores y luchar por el título de la Liga, el problema es que no tiene un ‘fondo de armario’ suficiente, o por lo menos eso parece.

Caso Santa Fe

El cuadro cardenal fue el único de los clubes bogotanos que no consiguió cupo a torneo internacional y su agridulce año deportivo en 2021. Aunque el primer semestre culminó en cuartos de final, durante el segundo pasó casi todas las fechas en las últimas casillas, aspecto que terminó cobrándole el puesto a Harold Rivera.

​

Para este nuevo año, la directiva reformuló por completo la nómina. Empezó por darle un camino puntual al proyecto con la contratación de Martín Cardetti para después fichar jugadores que el mismo entrenador considere aptos a su estilo de juego.

​

​Sin lugar a dudas, quien liderará el grupo es Wilson Morelo, el goleador dio por culminado su paso por el fútbol argentino y regresó a la disciplina cardenal. Junto a él llegaron hombres que alternan experiencia (Matías Mier) con juventud (Wilfrido de la Rosa, Harold Rivera, Yélier Góez).



Así las cosas, el objetivo para el León pasa en primer medida por construir una base ante la gran cantidad de piezas nuevas y a partir de allí empezar a luchar por el título local, ya sea en semestre I o II. La clave está en respetar el proceso.

Caso La Equidad

Así como Millos, el cuadro asegurador tendrá el gran reto de participar en torneo internacional este 2022. Los de Alexis García por segundo año consecutivo participarán en la Copa Sudamericana.



De todos, Equidad es el que menos tiene qué perder. Lo que haga en Copa será ganancia, sea el resultado que sea, a pesar claro de que la idea es llegar lo más lejos posible; En Liga, se espera pueda repetir su buena participación en el primer semestre del año pasado, cuando dejó en cuartos de final a Nacional y terminó quedando a un paso de la final.

​

En cuanto a la nómina, los cambios llegaron en grandes cantidades. Sin Jhon García ni Daniel Mantilla como grandes figuras, pero con altas importantes como Ronaldo Dinolis, ex Santa Fe, o Pablo Sabbag. Lo cierto es que más allá de los nombres, Alexis da prioridad al conjunto y esa es la mayor virtud de este equipo.