Lo bueno, lo malo y lo feo en la fecha 18: ¡Se apretó la tabla!

La Liga BetPlay 2022-II entró en su recta final, respecto a la fase del todos contra todos. solo un equipo está prácticamente asegurado en las finales. Con 31 unidades, Pasto tiene su tiquete listo, salvo una catástrofe. En adelante, hay un trancón de equipos, al estilo de un ‘cuello de botella’ para ingresar en finales.



Todos los clubes en cuestión tuvieron su chance para clasificar en esta jornada. Sin embargo, la gran mayoría continuaron aplazando esto, con Jaguares, Patriotas y Envigado como los verdugos. Acá repasamos lo bueno, lo malo y lo feo que dejó la fecha 18 de la Liga BetPlay 2022-II.



Lo bueno

Pasto mantuvo el nivel y está en la parte alta: las 31 unidades del cuadro nariñense lo dejan prácticamente clasificado. El umbral podría variar o disminuir, pero todo indica que se mantendrá en el puntaje que tiene el actual líder de la Liga.



La emoción estará garantizada hasta la fecha 20: aún con partidos pendientes, todo estará apuntado para el desenlace en la última jornada. Desde Millonarios, con 29 unidades, hasta Equidad, con 24 (con opción matemática) tienen chances.



Además, habrá enfrentamientos directos, entre equipos que pelean la entrada y otros, que quieren asegurarse en los cuadrangulares prontamente. Los resultados que se dieron durante la fecha apretaron, aún más, la definición emocionante del todos contra todos.



Unión Magdalena regresó a la victoria: los samarios cortaron la racha de cinco partidos sin sumar de a tres puntos. Además, no solo se mantuvieron una jornada más, dentro de los ocho, sino que ratificaron su permanencia en primera división.



Once Caldas se acercó a la clasificación: todo está en sus manos para acceder a una fase final, lo que no hacen desde el finalización del 2018. El empate contra Cali los dejó con 29 unidades y a una victoria de llegar al objetivo.



Lo malo

Millonarios sigue sin lograr la victoria y clasificación: son cuatro fechas donde los de Alberto Gamero apenas han sumado dos unidades. La ventaja que tenían para la fecha 13, de aquel triunfo contra Junior, se recortó, quedando en evidencia con el desarrollo del campeonato.



A favor de los azules, todavía les restan cuatro compromisos, donde una victoria los dejará en los cuadrangulares, teniendo en cuenta el gol diferencia.



Junior y sus opciones reducidas: el regreso de Julio Comesaña ilusionaba, en las primeras fechas la prioridad era ganar, más allá de la construcción de la idea de juego. Las dos jornadas recientes, con empate en casa contra Unión y la caída frente a Envigado los dejan mal posicionados.



25 unidades y en la casilla 11, con dos partidos restantes, será obligación ganar los dos y esperar algunos resultados en las próximas jornadas, para acceder a los cuadrangulares. Si algo hay seguro, es que la entrada no será fácil para los barranquilleros.



Lo feo

Patriotas y Cortuluá ratificaron sus malas campañas con el descenso: la justicia en el fútbol es escasa, pero cuando se ve, brilla por su presencia. El 2022 de los vallecaucanos no fue el mejor, la derrota contra Tolima y el triunfo de Unión selló el primer boleto de regreso a segunda.



Patriotas dependía de ganar, pero con lo ocurrido anteriormente, el destino parecía sellado. De triunfar contra Millonarios, seguían con ilusiones. Sin embargo, el planteamiento táctico de los boyacenses en Bogotá se limitó a contrarrestar a los azules (bloqueándolos desde el aspecto defensivo): jugando a no perder, como si supieran, de antemano, que su periplo en primera división, durante 10 años, llegó a su fin.



Acciones discutidas del VAR: el partido entre Millonarios y Patriotas estuvo manchado por dos acciones puntuales, ambas dentro del área. Carga sobre Luis Carlos Ruiz, por parte de Rodas, donde el defensor visitante llegó con el hombro a chocar la espalda del atacante. El central la sancionó, pero increíblemente, el VAR llamó a revisión. El otro, agarrón de Barrios sobre Alba, entre las dudas, el central lo pitó.



Nuevamente la tecnología llamó. Adicional a esto, una patada a Ruiz en el área fue pedida por los embajadores como penalti. No solo la imagen de televisión dejó en evidencia esto, sino las fotos de colegas en el estadio evidenciaron esa última. En este suceso, el central no fue ni advertido por sus colegas en el VAR. No solo fueron los aficionados, sino la prensa, en general, que reprocharon la actuación del central Diego Ruiz (familiar de Óscar Julián Ruiz), junto al árbitro VAR, Mauricio Pérez de Antioquia.



El mismo Alberto Gamero lo discutió en rueda de prensa, donde afirmó que vio a los asistentes del árbitro, con cara de duda ante las decisiones tomadas, tras la revisión del VAR.