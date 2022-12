Harlen Castillo, y el objetivo: 'Esto es para que la gente celebre'

Medellín y el Deportivo Pereira se midieron en el partido válido por el primer sorbo en busca de encaminar el título. Sin embargo, no hubo tiempo para que alguno de los dos elencos saliera victorioso. Diber Cambindo pegó primero, y de manera inmediata, Leonardo Castro apareció con la inexorable ley del ex para establecer la igualdad con la que finalizó el encuentro. Un 1-1 que sabe a victoria para los pereiranos, y todo tiene su explicación: Harlen Castillo.

El guardameta oriundo de Itsmina, Chocó fue el gran héroe, así como lo fue en el sueño del ascenso en el 2019. Atajó penales fundamentales para que el Deportivo Pereira lograra ascender, y desde aquel año, ha logrado mantener la categoría. Harlen Castillo fue vital en la primera final del cuadro matecaña en la Liga BetPlay. Atajó un penalti, y dos remates fundamentales con el objetivo de mantener la igualdad a un tanto y dejar todo para la definición en el Hernán Ramírez Villegas.



Una vez finalizó el compromiso, la figura de la primera final, Harlen Castillo habló sobre esta igualdad y el sueño. Uno que se cumplió, pues con el empate, Deportivo Pereira dice presente en la Copa Sudamericana, su primer torneo internacional.

Harlen Castillo fue preguntado por esa ilusión tras la igualdad, "creo que esto se vuelve repetitivo, la gloria sea para Dios, él me tiene acá. Un saludo para toda mi familia en Chocó, para toda la gente de Pereira, esto es un sueño porque Pereira en 2019 ascendió con mucha expectativa de quedarse en primera. Esto es sueño tras sueño, paso tras paso con la ilusión de meternos a una Copa internacional. Esto es para que la gente de Pereira celebre. Estoy melancólico un poco porque siempre soñé esto. Mi hermano siempre me dice que estoy para cosas grandes y bueno, hay que figurar cuando toca. Cuando veo a Leo y León tan activados, al 'Pecoso' a 'Caliche' ahí atrás tan activados rompiendo a todo el mundo y sacando todo, uno se anima. Esto es para todos ellos que siempre creyeron, que nunca quitaron esas ganas de que Pereira se metiera a un torneo internacional y hoy estamos en Sudamericana. Vamos a luchar para entrar a Copa Libertadores en nuestra casa".



Sobre las múltiples atajadas, Harlen Castillo señaló, "para eso entrenamos. Creo que hemos hecho una campaña muy buena. Así como Leo que los mete yo tengo que responder atrás y sacarlos. Gracias a la confianza del profe que fue el que me puso acá, y bueno, hay que seguir con esto. Hoy no se ha ganado nada. Esperamos de local terminar alzando la Copa".



Por último, muchas sensaciones tuvo. La placa de figura, su hermano, su familia. Respondió que, "sí, esto es para mi familia sobre todo. Llevo 15 o 16 (placas), esto es para mi hermano que antes de los partidos me escribe que este era el partido y tengo que llevársela. También para la gente de Pereira que siempre nos alienta, siempre está ahí en las buenas y en las malas, que siempre están acompañándonos. Son el jugador número 12 y esperamos en casa darles el título. Estamos aquí para hacer historia, para eso estamos aquí, para seguir haciendo historia".