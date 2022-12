¿Fue penal? Tremendo golpe de arquero del Pereira a Yulián Gómez

Independiente Medellín y Deportivo Pereira se enfrentaron en el juego de ida de la gran final de Liga BetPlay 2022-II, donde ambos clubes llegaron con la intensión de hacer un buen partido para quedar con opciones para la vuelta, pero como se esperaba, resultó ser un partido de mucha intensidad.



La primera gran acción del partido llegó sobre el minuto 13, donde Medellín cobró un tiro de esquina y el defensor Yulián Gómez fue a cabecear, pero apareció desde atrás el portero de Deportivo Pereira Harlen Castillo, quien fue con toda la violencia a cortar el centro.



La jugada resultó un poco polémica debido a que el fuerte golpe dejó noqueado por varios minutos a Yulián Gómez, quien tuvo que ser atendido tras quedar sin orientación tras el incidente con el portero Castillo.



Tras el violento golpe, el árbitro central Carlos Betancur tuvo la oportunidad de revisar el VAR, pero decidió no hacerlo y guiarse por el concepto de sus compañeros, quienes determinaron finalmente que no fue una jugada para sancionar penal.



Frente a la decisión de continuar el partido, los jugadores de Medellín protestaron la jugada, pero al parecer el argumento para no sancionar el penal fue que los dos jugadores llegaron casi al mismo tiempo por la pelota.