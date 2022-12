David González: 'Vamos a buscar un objetivo que nos hemos trazado'

Deportivo Independiente Medellín buscará ganar terreno en el camino a la séptima estrella en la Liga BetPlay II-2022, este domingo, por la ida de esta serie frente al Deportivo Pereira. David González quien como jugador vivió varias finales con el poderoso, ahora afrontará su primera final como entrenador, el antioqueño habló previo a este encuentro.

"El hecho que Alejandro Restrepo y yo estemos disputando una final es algo soñado. No diría que es por la juventud, ni recambio generacional, para prepararse no existe edad. Es un premio para dos personas que nos hemos preparado y tenemos la suerte de estar acá", detalló el estratega.



En cuanto al rival, David precisó que "Pereira además de lo que todos conocen, es un equipo intenso, con jugadores jóvenes, que tienen despliegue físico. En lo táctico, manejan estructuras y cambios, parecido a lo que hemos hecho nosotros. Será una linda final con dos equipos que quieren ganar".



Sobre el tema del favoritismo y la obligación que tiene para ganar esta final, González comentó que "en muchas ocasiones he hablado del favoritismo, se especula mucho del camerino hacia afuera. En los jugadores y el cuerpo técnico no nos toca, estamos blindados. Vamos a buscar un objetivo que nos hemos trazado desde mucho antes".



Sobre Leonardo Castro, quien fue compañero en el DIM y ahora será rival con los matecañas, González dijo que "hay que felicitar a Leonardo Castro por su semestre, nos pone contento que en Pereira hizo lo que no pudo lograr en Medellín. Es un jugador con virtudes, lo conocemos muy bien y eso puede ayudar, esperamos no darle mucho espacio y que no tenga muchas oportunidades".



Finalmente, habló sobre Andrés Mosquera Marmolejo, quien ha sido fundamental en el arco rojo. "Con (Andrés Mosquera) Marmolejo, fuimos compañeros, lo conozco bien, le tenemos mucha confianza y no necesita que le dé consejos".



