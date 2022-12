Jhonny Vásquez y la final: ‘Esto un sueño que he tenido embolatado’

Con mucho recorrido y gran trayectoria, Jhonny Vásquez se convirtió en el capitán del Deportivo Pereira que está ad-portas de jugar su partido más importante en la historia. Se trata de la final de la Liga BetPlay 2022-II, la primera para el conjunto matecaña que sueña con poder poner una estrella en ese escudo que lleva mucho tiempo luchando por conseguirlo.

Siendo uno de los equipos tradicionales de Colombia, Deportivo Pereira jugó su primera final en la máxima categoría cuando enfrentó a Atlético Nacional en la Copa BetPlay. El resultado no fue para nada favorable, pero como dice el dicho, “el fútbol siempre da revanchas”, ahora la tendrá cuando se vean las caras con el Deportivo Independiente Medellín, primero en el Atanasio Girardot y luego en el Hernán Ramírez Villegas. El elenco pereirano quiere alzar el título y así lo palpitaron en la previa con Jhonny Vásquez.



Alejandro Restrepo y el capitán, Jhonny Vásquez entraron a la sala de prensa a responderle a los periodistas, “para esta instancia la parte mental es importante, el manejo de las emociones pienso que juega un papel fundamental, nosotros lo hemos hablado, sabemos que es importante acá hacer lo que nos trajo hasta esta instancia, proponer nuestro fútbol y no va a ser la excepción. Sabemos del compromiso y las ganas que cada uno de nosotros como jugadores tenemos ganas de marcar una historia grande para la institución, para la ciudad y venimos con esa idea de sumar y de llevarnos un muy buen resultado”.



Sobre cuanto ha crecido Pereira tras esa Copa BetPlay “pienso que la experiencia que tuvimos hace un año nos ha enseñado cómo tenemos que enfrentar estas instancias, sabemos las características que tiene Medellín, pero primordial es lo que podamos hacer nosotros, enfocarnos en lo de nosotros. Este es un equipo que ha sido muy receptivo a los consejos y esperamos irnos contentos”.



El sueño de bordar la estrella y conseguir un título, “para mí ganar la liga es un sueño que tenía en su momento ‘embolatado’ por decirlo así y gracias a Dios que ha alineado todo, me ha dado la oportunidad nuevamente de estar en estas instancias, de cumplir este sueño, de cumplir el sueño también de jugar la Libertadores. Creo plenamente en la obra de Dios lo que está haciendo en la vida de cada uno de mis compañeros en este equipo y con mucha fe para enfrentar esta instancia”.



Le preguntaron cómo llegan para esta final, “son dos partidos en los que tenemos que ser muy inteligentes a la hora de tomar decisiones, saber los momentos, el tiempo del partido, para tener certeza de en nuestra casa, con nuestra gente, sacar ese resultado positivo para salir campeones, pienso que es lo más importante para nosotros. Mentalmente, estamos preparados, entendimos en su momento el proceso cuando perdimos, hoy tenemos la mentalidad y la fe que vamos a ganar, este es un equipo maduro, con ambición, con una convicción enorme y como lo he dicho siempre, con la fe intacta y con mucha credibilidad en lo que vamos a plasmar, en lo que nos ha traído hasta acá y de eso no tengo duda”.