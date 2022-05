Se sortearon los cuadrangulares: habrá clásicos en el camino al título

Momento de definición en la Liga BetPlay 2022-I. Luego de culminar las 20 jornadas y de definirse los clasificados a cuadrangulares, llegó el momento de conocer cómo se sortearán los dos grupos, con Millonarios y Tolima como los cabezas de serie, teniendo siempre la ventaja por terminar primeros en la fase uno, en caso de un eventual empate en puntos.



El sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay se llevará a cabo este domingo 15 de mayo, a partir de las 9:00 p.m. tras culminarse el partido entre América y Unión Magdalena. Todo será transmitido por Win Sports y Win Sports +.



Siga acá EN VIVO, el sorteo de los cuadrangulares.

Así se disputará la primera jornada de los cuadrangulares



Grupo A



Junior vs Nacional

Millonarios vs Bucaramanga



Grupo B



Envigado vs Tolima

Medellín vs Equidad



Bucaramanga será rival de Millonarios, Nacional, y Junior en el grupo A. Equidad irá contra Tolima, Medellín y Envigado

Junior será rival de Millonarios y Nacional en el grupo A. Envigado estará con Medellín y Tolima en el grupo B

Nacional será rival de Millonarios en el grupo A. Medellín lo hará contra Tolima en el grupo B

Grupo A Grupo B

Millonarios Tolima

Nacional Medellín

Junior Envigado

Bucaramanga Equidad



Para entender el formato, serán dos grupos de cuatro, los cuales se conformarán mediante sorteo previo. Millonarios y Tolima serán los cabezas de cada grupo, en el A y B, respectivamente.



Al realizar el sorteo, los clubes que ocupen posición impar tres, cinco y siete) sembrarán a los pares (cuatro, seis y ocho).

La carrera por el título iniciará el próximo fin de semana del 21 de mayo. Así se sembrarán los grupos.



Grupo A Grupo B

Millonarios Tolima





Nacional-Medellín

Junior-Envigado

Equidad-Bucaramanga