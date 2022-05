Dayro enloqueció: genial recibimiento de los hinchas del Bucaramanga

Atlético Bucaramanga fue sin dudas la gran sorpresa en el cierre de la Liga BetPlay 2022-I. El cuadro leopardo se clasificó a los cuadrangulares gracias a la goleada que le propinó al Deportivo Pereira (0-3).



Eso sí, el héroe de la noche fue Dayro Moreno. El atacante tolimense se fajó con un doblete y entró de paso en la lista de los más grandes goleadores del fútbol colombiano.

Este domingo, la plantilla regresó a la capital santandereana y por supuesto los hinchas prepararon una fiesta total. Bombos, platillos y cánticos de “Quiero ser campeón”. Una locura completa.



Vale recordar que el conjunto bumangués no ha ganado título liguero alguno en sus 73 años de historia. Este 2022 puede ser el tan anhelado desquite.



Por otro, la fiesta estaba guardada para el goleador. Como si fuera un aficionado de toda la vida, Moreno, con gafas y gorra, se puso a saltar con la multitud mientras coreaban “Dayro goleador”.



El ex Once Caldas, Millonarios, Nacional y demás suma en este primer semestre diez tantos, uno menos que el líder de la tabla de goleo Luis Carlos Ruíz.



Vea acá el impactante recibimiento:

Tenemos la mejor hinchada del país. Así recibió la Fortaleza Leoparda Sur a nuestro amado Club Atlético Bucaramanga. Gracias especiales a Sherman y Dayro, par de cracks. El sueño por la primera estrella sigue intacto. ¡Vamos equipo! 💛💚 pic.twitter.com/NGXTxXCU9G — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) May 15, 2022