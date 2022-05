Sentidas disculpas del ‘Arriero’ Herrera a la hinchada de Nacional

Atlético Nacional sufrió un nuevo revés en la Liga I-2022, esta vez fue La Equidad quien dio cuenta del conjunto antioqueño, quienes acumulan cinco partidos sin ganar, con tres empates y dos derrotas, donde apenas pudo marcar un gol.



Pese a estos números desfavorables, el equipo verde mantuvo el tercer lugar de la tabla y con 36 puntos, el técnico Hernán Darío Herrera ve el vaso ‘medio lleno’ de cara a los cuadrangulares semifinales.

“Quiero pedirle disculpas a la hinchada de Nacional, no se jugó bien, hay que reconocerlo. Ahora en adelante, hay que pensar y replantear para afrontar los cuadrangulares y disputar el título. Le damos mérito a La Equidad, se paró bien, nosotros no teníamos por donde entrar y las condiciones para remontar este marcador. Nos faltó jugar bien, no tuvimos las capacidades que demostramos en otros partidos. Hay que mejorar en la parte ofensiva para conseguir los goles que necesitamos”, remarcó Herrera.



El estratega resaltó que el equipo debe mejorar si quiere recuperar protagonismo en el campeonato. “Uno se preocupa por esos resultados. De acá en adelante, es borrón y cuenta nueva, necesitamos el apoyo de la hinchada, comenzaremos de cero y tenemos el equipo preparado para afrontar los cuadrangulares de la mejor manera y pelear el título”.



Herrera habló sobre el debut profesional de Óscar Perea, jugador de 16 años que puede desempeñarse como extremo. “Un joven de 16 años como Óscar Perea mostró grandes condiciones y será una promesa para la institución, demostró en este partido cosas muy buenas como delantero”.



En cuanto a los niveles de Daniel Mantilla, Jefferson Duque y Yerson Candelo, el ‘Arriero’ comentó que “Daniel Mantilla ha venido rindiendo, en este partido no fue el mejor. Jefferson Duque tuvo opciones para concretar, pero no se dio, ahora toca trabajar mucho para pelear el título. Lo de (Yerson) Candelo, busqué abrir más la banda, él en Nacional ha jugado más de extremo, no se dio lo que buscamos”.



Por su parte, Jhon Duque agradeció la confianza depositada por el cuerpo técnico para sumar 90 minutos, pero no se escondió y fue autocrítico con el desempeño del equipo.



“En lo personal, siempre será importante para un jugador tener minutos. Me voy triste porque no logramos conseguir con un buen volumen de ataque, tener otra imagen. Más allá de estar triste, se viene lo más importante es afrontar esta parte final y disputar los partidos de la mejor manera. Hay que ser autocrítico, no podemos destacar una actuación, sobre lo realizado por el grupo. En este partido no nos vimos bien, nos faltó amplitud y profundidad. Equidad es un equipo que en transiciones es muy fuerte y nos complicaron bastante”.



Además, el volante de marca valoró lo logrado a lo largo del campeonato y cuál fue su función en este partido. “Es importante recalcar lo que hemos logrado en el semestre como la amplitud, sostener la pelota y convencidos de lo que hemos hecho. Hay que seguir a esa idea de juego que nos lleve a pelear las finales, en este partido me pidieron jugar en ‘doble cinco’ con Baldomero Perlaza, buscamos aumentar el volumen de ataque, intenté posicionarme bien, mantener el equilibrio. En lo personal, creo que pudimos dar mucho más, nos queda trabajar para lo que viene en finales”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8