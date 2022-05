Julio Comesaña logró sorprendente marca con el Independiente Medellín

Deportivo Independiente Medellín se reencontró con su hinchada, con el Atanasio Girardot y con la victoria, esta vez dio cuenta del Deportivo Pasto para cerrar la fase todos contra todos con 34 puntos y ubicarse en el cuarto lugar de la tabla.



Además, Julio Comesaña cumplió 300 partidos como entrenador del poderoso, una historia que arrancó en la década de los 80 y que ya va por su cuarto capítulo.

"Para mí todo es muy emotivo lo que me pasa en el DIM. No tenía la cuenta de 300 partidos dirigiendo el equipo. Gracias a los dirigentes que me ayudaron a formarme como entrenador, esas cosas son inolvidables. Me dejan más ganas de hacer muchas cosas en esta institución. Me gusta ser realista y nuestra idea es entrar a las finales para tratar de ganarlas. No tiene sentido entrar y hacer papelones. Dentro de nuestras posibilidades vamos a luchar, entre los clasificados hay equipos que les ganamos, vamos a seguir luchando", remarcó.



El uruguayo expresó que “en la Sudamericana estamos a dos puntos y con los dos rivales próximos, vamos a luchar hasta el final. La clasificación en Liga ha sido merecida, no elijo rivales. Lo que nos toque lo aceptaremos. Debemos estudiarlos de nuevo y si queremos llegar a la final, hay que ganar todo".



Además, "llevamos apenas 9 meses acá y eso es lo que me motiva cada día para hacer más. Recibí un equipo y un plantel el cual no pudimos clasificarlos, tenían algunos conceptos de juego incorporados, con el transcurso de entrenamientos buscamos ser más agresivos y para eso, cambiamos algunos hombres, acertamos en Luciano Pons y armamos sociedades que, con la categoría de algunos jugadores, nos dieron la satisfacción de lograr la clasificación".



Sobre la función de los laterales y el diagnóstico de Yulián Gómez y David Loaiza quienes salieron golpeados, Comesaña explicó que "la estrategia de partido era con (Juan Guillermo) Arboleda más quedado y que Yulián saliera más, pero pasaba al revés. Luego lo cambiamos, entramos a Mosquera para que hiciera 30 minutos de juego. A Yulián Gómez lo vamos a revisar, David Loaiza al parecer tiene un problema de aductores, pero ambos van a viajar a Brasil".



Por su parte, Felipe Pardo habló en conferencia de prensa sobre lo importante que ha sido este logro junto al equipo y lo que viene en este tramo final del semestre en Liga y Copa Sudamericana.



"Tuve varias semanas de trabajo fuerte, estoy contento por volver a jugar, con Luciano Pons hablamos mucho de los movimientos y es motivante poderlo ayudar a marcar, tengo un gran sueño y es lograr el campeonato con Medellín".



"Nosotros no escogemos rivales, estamos preparados para enfrentarlos a todos, luchar hasta el final. Tenemos una gran responsabilidad y estamos preparados para dar pelea en todos los torneos", agregó.



Finalmente, Pardo, quien suma tres asistencias en el campeonato, todas a Pons declaró que "mi experiencia en el exterior, me ha dado la madurez necesaria para aprender y eso es lo que quiero reflejar a lo largo del torneo con el equipo".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8