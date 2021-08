Nacional es nuevo líder de la Liga: resultados y posiciones en fecha 4

La fecha 4 de Liga Betplay 2021-II se abrió en el 'Plazas Alcid' con el pálido empate de los recién ascendidos, Huila y Quindío, un duelo directo por el descenso. En la jornada del sábado, América venció a Once Caldas, Nacional hizo lo propio frente al Cali y Millonarios cayó en el clásico bogotano. Repase los resultados y cómo se ha movido la tabla de posiciones.

Partidos de la Fecha 4



Huila 0-0 Quindío

América 1-0 Once Caldas

Nacional 2-0 Cali

Millonarios 0-1 Santa Fe



Domingo, 8 de agosto

Equidad vs Medellín

Junior vs Tolima

Alianza Petrolera vs Pasto



Lunes, 9 de agosto

Bucaramanga vs Jaguares



Martes, 10 de agosto

Águilas vs Patriotas

Pereira vs Envigado





Tabla de posiciones



1. Atlético Nacional - 10 puntos (4 PJ)

2. Atlético Bucaramanga - 9 puntos (3 PJ)

3. Millonarios - 9 puntos (4 PJ)

4 América de Cali - 6 puntos (4 PJ)

5. Alianza Petrolera - 7 puntos (3PJ)

6. Deportes Quindío - 7 puntos (4 PJ)

7. Envigado - 4 puntos (3 PJ)

8. Jaguares - 4 puntos (3 PJ)

9. Deportes Tolima - 4 puntos (3 PJ)

10. Patriotas - 4 puntos (3 PJ)



Vea la tabla de posiciones completa acá

Tabla del descenso



Atlético Huila - 90 pts

Deportivo Pereira - 91 pts

Deportes Quindío - 95 pts

Jaguares - 98 pts



¿Se perdió los partidos? Revívalos acá: