'Adriancho' acabó con la angustia de América para vencer a Once Caldas

América de Cali derrotó 1-0 al Once Caldas este sábado en la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021, con el regreso de 6.400 aficionados a las graderías del Estadio Pascual Guerrero.

La actuación del golero paraguayo Gerardo Ortiz resultó fundamental para el elenco dirigido por Eduardo Lara, ya que impidió que el local anotara en dos o tres llegadas con peligro, pero no pudo hacer en el zurdazo cruzado de Adrián Ramos a 4 minutos del final del encuentro.



El conjunto escarlata sumó 9 puntos de 12 posibles y por ahora igualó a Millonarios y Bucaramanga en la punta del campeonato.



Los dos equipos no estuvieron en los actos protocolarios como protesta a los hechos violentos en el partido entre Santa Fe y Nacional, como se ha replicado en otros compromisos de la Liga.



Las últimas ocasiones en que América contó con hinchas en las tribunas fue el 29 de febrero de 2020 por Liga en el clásico ante Cali y por Copa Libertadores el 3 de marzo ante Gremio. En esta ocasión estaban habilitados 6.400 con el 25% del aforo.



No hay duda que la intención ofensiva fue del local desde el comienzo, pero no solo la buena actuación de Ortiz sino que la falta de efectividad privaron al cuadro que dirige Juan Carlos Osorio de gritar gol. En el otro bando, muy poca iniciativa y apelando a cualquier equivocación para dar la sorpresa.



En el minuto 4, un centro de Arrieta y Adrián Ramos no pudo rematar con fuerza. Al minuto 9 Jeison Lucumí le tocó a Ramos para que rematara y Gerardo Ortiz bloqueó el esférico con sus piernas.



Sobre los 15, Deinner Quiñones generó una buena jugada individual que no tuvo trascendencia en el pórtico albo. Y luego remató por encima a pase de Daniel Hernández desde la mitad.



El debutante Daniel Hernández disparó de zurda y el balón pasó cerca del vertical derecho.



El susto apareció a los 20 cuando fallaron los defensas de América, Hárrison Otálvaro remató con potencia de media distancia y el esférico pegó en el horizontal, salvándose el arco de Graterol.



Jorge Segura entró por Pablo Ortiz, indispuesto, a los 35, y Daniel Hernández salió con una lesión muscular y lo suplió Mauricio Gómez a los 43 minutos.



Eduardo Lara replanteó en el descanso y se la jugó con Brayan Angulo y Jefferson Cuero por Hárrison Otálvaro y Juan David Pérez, respectivamente. En América entraron Gustavo Torres por Rodrigo Ureña y Carlos Sierra por Héctor Quiñones.



A los 2 minutos, Jeison Lucumí estuvo cerca de abrir el marcador y luego un remate de Carlos Sierra remató sobre la base del vertical izquierdo de Ortiz.



El defensor central Fabricio Buschiazzo le cometió una falta alevosa a Gustavo Torres y recibió la amarilla a los (6 ST),



Félix Micolta también reemplazó a Marcelino Carreazzo, lesionado, a los 8. Sebastián Guzmán también entró por Cristian Higuita a los 19.



Arrieta le filtró un pase por un lado del área a Torres, quien ante el buen achique de Ortiz remató por fuera a los 18.



Joao Rodríguez reemplazó a Jeison Lucumí a los 21 y Nicolás Messiniti lo hizo por Marco Pérez a los 22 en el visitante. América siguió insistiendo, pero Once Caldas con sus dos bloques seguía evitando que el balón entrara en su valla.



Pero a los 41 Adrián Ramos acabó con la angustia. Carlos Sierra Rodríguez remató, el arquero Ortiz rebotó y el atacante caucano metió el zurdazo cruzado para convertir el 1-0. Le dedicó el gol al ‘Mister’ Osorio con una camiseta blanca y recibió tarjeta amarilla. Los rojos sufrieron más de la cuenta, pero lo más importante era entregarle una victoria a su afición.



América visitará al Medellín el sábado 14 de agosto (5:40 p.m.) y Once Caldas recibirá al Pereira el domingo 15 (8:10 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces