Nacional sigue dulce con el triunfo: 2-0 sobre Cali en el Atanasio

Atlético Nacional venció 2-0 al Deportivo Cali, por la cuarta fecha en la Liga II-2021. Los verdolagas tuvieron un planteamiento inteligente y con goles de Jonatan Álvez y Jonathan Marulanda sellaron su tercer triunfo consecutivo que los pone en la parte alta de la tabla.

Primer párrafo



Ambos equipos salieron a buscar el resultado con propuestas de ataque similares, juego por bandas, buscando al delantero de área.

Al minuto 11, el uruguayo Jonatan Álvez abrió el marcador, aprovechando una jugada colectiva originada desde una recuperación en la zona medular, luego con una incursión sobre el sector izquierdo de Danovis Banguero, quien ubicó en el corazón del área al ex Barcelona de Guayaquil y Junior para que definiera de primera en medio de la defensa azucarera.



Al minuto 21, Darwin Andrade de media distancia remató al arco, exigiendo a Aldair Quintana, quien le ayudó el vertical derecho para salvar a Nacional del empate.



Sobre el minuto 34, Álvez tuvo el segundo gol tras una mala salida del arquero Guillermo De Amores, el atacante local lo colgó, pero Hernán Menosse la desvió al tiro de esquina. Un minuto más tarde, Jarlan Barrera desde el sector derecho exigió al arquero visitante.



Al minuto 40, Harold Preciado tuvo el empate, pero su remate se fue desviado del arco custodiado por Quintana. El ex Shenzhen no pudo aprovechar un pase desde el sector derecho. Los últimos minutos se concentraron en el centro de la cancha.



En la etapa complementaria, Deportivo Cali realizó dos cambios: salieron Juan González y Andrés Colorado, e ingresaron Carlos Robles y Michael Ortega. Ambos equipos iban aumentando su intensidad de juego. Siendo el conjunto visitante quien dominaba la pelota.



Nacional controlaba su juego, adelantando líneas y ubicando que el partido se desarrollara lejos del arco de Aldair Quintana. Cali tuvo su primera llegada clara en el segundo tiempo al minuto 17 a través del argentino Gastón Rodríguez, quien tras una serie de rebotes en el área remató desde el sector izquierdo, pero Quintana logró rechazar la pelota y evitar el empate verdiblanco.



Al minuto 20, Nacional efectuó dos cambios: se retiraron Jonatan Álvez en medio de una gran ovación del estadio, e ingresó Jefferson Duque. También fue sustituido Yerson Candelo e ingresó Sebastián Gómez. Con el pasar de los minutos, los locales aguantaban el juego del Cali corriendo riesgos al no tener el control de la pelota.



Al minuto 33, Jonathan Marulanda de media distancia y con pierna derecha sorprendió al arquero visitante y aumentó la ventaja en el marcador. En el mejor momento del Cali, los verdolagas lograron un 2-0 que los ponían más cómodos en el trámite del juego.



Sobre el minuto 40, se volvió a acercar la visita sobre el arco de Nacional. Ante los 9.251 espectadores que contenían el aliento con esta incursión del equipo caleño, aunque el remate de Darwin Andrade se fue lejos del arco norte del Atanasio.



Al final, Nacional consiguió su tercer triunfo en la Liga que lo pone parcialmente en la parte alta de la tabla. Cali no logró resolver el juego en su mejor momento y la propuesta ofensiva del técnico Alfredo Arias no dio lo esperado.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Tunja a Patriotas, mientras que Deportivo Cali recibe en su estadio a Millonarios.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8