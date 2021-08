Otra protesta en Liga Betplay: jugadores de Nacional no se aguantaron

Además de la campaña que se adelanta en la fecha 4 de Liga Betplay, con equipos ausentes en los himnos y el inicio del partido, todo como un llamado de atención por la violencia entre hinchas, en el Atanasio Girardot los jugadores de Atlético Nacional protestaron por las sanciones en el caso Fernando Uribe. El club verdolaga no pudo inscribir nuevos jugadores y el plazo ya se venció. Los refuerzos quedaron a la deriva.

Con los equipos ya dispuestos en el terreno de juego y listos para el inicio del partido, los hombres de Atlético Nacional en cancha y el banco de suplentes, se sentaron por unos segundos a manera de protesta. Los aficionados que asistieron al estadio mostraron su apoyo con aplausos.



"Gran gesto de solidaridad de los futbolistas de Atlético Nacional con sus compañeros que no han podido ser inscritos, por la absurda sanción de la Federación Colombiana de Fútbol, que les impide ejercer su profesión", publicó Acolfutpro en su cuenta de Twitter.



Cabe recordar que Nacional libra una disputa con Cortuluá, por el denominado caso Fernando Uribe. No hubo acuerdo entre las partes, y por tanto los jugadores Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Ruyeri Blanco, Nelson Palacios, Cristian Castro y Dorlan Pabón, no pudieron ser inscritos ante Dimayor. El plazo se venció el pasado viernes a las 10:00 pm. Los jugadores tampoco podrán ser inscritos en la ventana que se abrirá en septiembre, pues será únicamente para jugadores libres y sin contrato.