¡Respira Harold Rivera! Santa Fe derrotó a Millonarios en el clásico

A puerta cerrada, producto de las sanciones de la Alcaldía de Bogotá tras los hechos de violencia en El Campín el pasado 3 de agosto, Millonarios y Santa Fe se enfrentaron en una nueva edición del clásico capitalino, el cual terminó a favor del conjunto cardenal por 0-1.

En un primer tiempo que se demoró en iniciar por la protesta de los jugadores en contra de los actos de vandalismo por parte de algunos desadaptados, el equipo cardenal, que actuó como visitante, pegó primero en el 'derbi' y, antes de los primeros diez minutos, tomó la ventaja en el marcador.



Fue en el minuto 8 que Ronaldo Dinolis, delantero panameño que llegó a Santa Fe en este mercado, se estrenó con la camiseta del león, gracias a un grosero a un error en salida de Elvis Perlaza, quien quiso jugar hacia atrás con su portero y terminó estrellando el esférico en su compañero Juan Pablo Vargas, desembocando así en una jugada que le permitió al atacante cardenal quedar solo frente al arco rival para definir con categoría y enviar el balón al fondo de la red.



Tras la acción tempranera, Millonarios no reaccionó y perdió la intensidad que había mostrado en los primeros minutos de juego. Santa Fe, con más argumentos ofensivos y de elaboración, aguantó la posesión del conjunto embajador y aprovecho los espacios de la defensa contraria para generar peligro.



En el minuto 34, en una acción de pelota quieta, el paraguayo Iván Villalba pudo aumentar la diferencia en el tablero; sin embargo, el central no definió bien y se encontró con Christian Vargas que atajó el remate en dos tiempos.



Santa Fe tuvo una más en el cierre de la primera parte con Dinolis, pero el buen cabezazo del centroamericano fue anulado por el guardameta embajador, quien se estiró y envió el esférico al tiro de esquina.

En la segunda parte el juego no cambió mucho pese a las sustituciones en ambas nóminas. Millonarios, con mejor posesión del balón, pero con poca creación en el último cuarto de cancha, no se acercó al arco de Leandro Castellanos hasta el minuto 65-70 con remate desviado de Guerra y un cabezazo que pasó lejos de Uribe.



Por su parte, Santa Fe esperó con calma y orden la pobre ofensiva del embajador, con Alex Mejía en la mitad de la cancha impuso autoridad el rojo de la capital. El ingreso de Jhon Arias, quien no fue titular por algunos problemas físicos, le dio desequilibrio a los de Harold Rivera.



Millonarios tuvo una última oportunidad para igualar el encuentro con un cabezazo de Ricardo Márquez en los últimos minutos; no obstante, Castellanos estuvo atento y evitó la caída de su pórtico.



El clásico no tuvo más emociones y el gol de Dinolis fue suficiente para darle la primera victoria a Santa Fe en la Liga BetPlay. ¡Respira Harold Rivera!