Alianza Petrolera seguirá siendo líder: tabla de posiciones en fecha 4

A falta de dos partidos en la fecha 4 de Liga Betplay 2021-II, repase cómo quedaron las posiciones con los últimos resultados. Bucaramanga perdió la posibilidad de ser líder en solitario, Jaguares sumó pensando en el descenso. ¿Qué pasará este martes?

Partidos de la Fecha 4



Huila 0-0 Quindío

América 1-0 Once Caldas

Nacional 2-0 Cali

Millonarios 0-1 Santa Fe

Equidad 0-0 Medellín

Junior 0-0 Tolima

Alianza Petrolera 2-0 Pasto

Bucaramanga 0-1 Jaguares



Martes, 10 de agosto

Águilas vs Patriotas

Pereira vs Envigado





Tabla de posiciones



1. Alianza Petrolera - 10 puntos (4 PJ)

2. Atlético Nacional - 10 puntos (4 PJ)

3. Millonarios - 9 puntos (4 PJ)

4. América de Cali - 9 puntos (4 PJ)

5. Atlético Bucaramanga - 9 puntos (4 PJ)

6. Deportes Quindío - 7 puntos (4 PJ)

7. Jaguares - 7 puntos (4 PJ)

8. Deportes Tolima - 5 puntos (4 PJ)

9. Atlético Junior 5 puntos (4 PJ)

10. Envigado - 4 puntos (3 PJ)

11. Ind. Medellín - 4 puntos (4 PJ)

12. Patriotas - 4 puntos (3 PJ)



Vea la tabla de posiciones completa acá

Tabla del descenso



Atlético Huila - 90 pts

Deportivo Pereira - 91 pts

Deportes Quindío - 95 pts

Jaguares - 101 pts



