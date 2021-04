¡Seis cupos para ocho equipos! Las cuentas para clasificar a los ocho

La Liga BetPlay 2021 I entró en su recta final y la lucha por clasificar a las finales de mitad de año está al rojo vivo.



​Partiendo de la base de que se avanza a siguiente fase con 30 puntos, a día de hoy tanto Atlético Nacional como La Equidad (debería mejorar gol diferencia) están adentro. Ahora bien, ocho equipos pelean por los seis cupos disponibles. Acá la situación de cada uno:

Deportes Tolima (3°): El equipo de Hernán Torres empató con Millos en El Campín y llegó a 29 unidades. De este lunes en ocho recibe al Bucaramanga, partido muy ganable, y el domingo siguiente visita al América, prueba durísima.



Así pues, el cuadro pijao tiene dos opciones para pasar de ronda. Ganar uno de los dos partidos que tiene (32), preferiblemente contra los santandereanos, empatar ambos (31) o solo uno (30). Dos derrotas lo dejan fuera.

​

​Atlético Junior (4°): Los de Luis Amaranto Perea se complicaron gravemente al no poder vencer a Águilas Doradas. Quedaron con 28 puntos, el próximo domingo visitan al Pasto y la última jornada descansan. Situación muy complicada.

​

​El cuadro barranquillero tiene una sola misión: ganar o ganar en Nariño (31). Otro resultado lo deja eliminado. Un problema adicional pasa por la Copa Libertadores y el desgaste que tendrán al tener que jugar dos veces en la altura (visita La Paz, Bolivia en el duelo de ida).



Deportivo Cali (5°): La escuadra de Alfredo Arias revivió con la goleada frente a Equidad, concretó 28 unidades y esta jornada le tocó descansar. Su calendario es complicadísimo pues recibe a Nacional y visita a Millonarios.



A pesar de los duros partidos que afrontarán, los azucareros deben ganar por lo menos uno (31) o empatar ambos (30 y +6). Incluso podrían dejar fuera de competencia un rival directo como lo es el embajador.



Independiente Santa Fe (6°): Harold Rivera y los suyos concluirán la jornada 17 en su visita al colero, Alianza Petrolera. Actualmente suman 27 puntos, en caso de ganar en Barrancabermeja se meten a las finales (30 y +9 o más).

​

Si termina dándose un resultado adverso (perder-empatar), tienen por delante el clásico versus Millonarios (domingo 11) y cierran el todos contra todos en Techo frente a Equidad. Con ganar uno (30-31) o empatando todos tres se meten.

Millonarios (7°): El onceno de Alberto Gamero no pudo con Tolima en casa y con 27 puntos debe jugarse la vida en los dos partidos que le quedan. El próximo fin de semana se mide con Santa Fe en el clásico capitalino y cierra con el Cali en Bogotá. Dos rivales directos.

​

​Es necesario ganar uno para llegar a 30 y mejorar la diferencia de gol. Dos empates (29) o incluso algo peor (28-27) lo dejarán nuevamente por fuera de los ocho. También tiene el papayazo de sacar de la fiesta a un rival directo.



América de Cali (8°): Los de Juan Cruz Real perdieron sorpresivamente con Equidad en casa y quedaron al borde del abismo con 25 unidades. El sábado 10 visitarán a Jaguares y la última jornada reciben al Tolima.

​

Las cuentas para los escarlatas son claras: ganar sus dos partidos (31). Absolutamente nada más. Un solo resbalón, así sea un empate, automáticamente los perjudica. El defensor del título tambalea.



Independiente Medellín (9°): El equipo del ‘Bolillo’ jugará este martes frente al Pereira para ponerse al día. Por ahora tiene 25 puntos, pero si gana en el Hernán Ramirez Villegas se mete al grupo selecto (28), desplazando a Santa Fe, Millos y América.

​

​Si empata (26), deberá sacar dos victorias (32) o un empate-victoria (30 y +5); si pierde (25), únicamente le servirá ganar todo (31). Al frente estarán Alianza Petrolera (L) y Once Caldas (V), duelos “tranquilos”.



Deportivo Pasto (10°): La banda de Diego Corredor no pudo con Chicó en Tunja, pero tiene tres balas por delante. Dos fechas de Liga y un duelo aplazado... Con 21 puntos, aún tiene vida.

​

Su tarea es fácil de entender, puntaje perfecto en la recta final (30 y mejorar bastante la diferencia de gol). Ganarle a Junior en La Independencia (lo saca de competencia de paso), a Bucaramanga en el Alfonso López y al Pereira en el Hernán Ramírez Villegas.