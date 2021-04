'Se nos vienen dos finales y tenemos que ganar las dos': Cruz Real

Luego de la derrota 0-1 ante Equidad este domingo en el Pascual Guerrero, que vuelve a comprometer la clasificación de América de Cali a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021, el técnico Juan Cruz Real cuestionó la forma en que el conjunto capitalino se defendió, pero dejó claro que su equipo debe trabajar más en encontrar la eficacia que necesita.

El timonel argentino también aceptó que la campaña como local es mala y lo adjudicó a la forma en que los rivales vienen a encerrarse y a esperar cualquier error. Con 25 puntos, los ‘diablos’ deben ganar sus dos compromisos que le faltan ante Equidad y Tolima para asegurar el cupo, pero también dependen de lo que hagan Medellín y Pasto.



Cruz Real dijo sobre el partido que “indudablemente un resultado que no esperábamos, queríamos ganar el partido, veníamos de dos victorias consecutivas y teníamos la esperanza de poder sumar de a tres, sabíamos que iba a ser difícil, se dio el partido que esperábamos, un equipo batallador que aguarda el error del rival, nosotros lamentablemente en una pelota parada nos terminan cobrando, hicimos el gasto todo el partido, no tengo que decir de la actitud que tuvieron los jugadores nos está faltando terminar de ser más claro en el último tercio con equipos que vienen así a defender, esa es una realidad. Mis jugadores tuvieron mucha actitud, intentamos por todos lados, me parece que el rival se lleva mucho premio, pero esto es fútbol, hay que asumirlo, todavía nos quedan 6 puntos, seguimos dependiendo de nosotros, tenemos que ser conscientes de eso, hay que levantar la cabeza, se nos vienen dos finales y tenemos que ganar las dos”.



Sobre el cambio de Luis Paz en el segundo tiempo para aprovechar un hombre más de ataque, señaló que “Luis venía haciendo un muy buen partido en la función que debía, nosotros consideramos que por ahí nos estaba sobrando un volante de marca por toda la gente que tenía atrás ellos, no sobra decir que para nosotros es un jugador muy importante, la decisión fue táctica, de acuerdo a lo que veíamos del partido”.



Acerca de la pésima campaña que cumple América como local sostuvo que “la explicación que hay es que tratamos de buscarle fundamento, lo que nos damos cuenta es que los rivales acá se vienen a encerrar, nosotros lamentablemente creo que hasta el último tercio lo estamos haciendo bien, después nos está costando, las que tenemos no las podemos finalizar, este tipo de rivales que defienden bien y cerca de su arco se hacen difíciles, si tenemos las situaciones y no tenemos la suerte de terminarla bien, es complicado. Generalmente los partidos que hemos perdido acá han sido con rivales así, si hoy cuento Equidad cuántas veces nos atacó no sé cuántas, claras de patear al arco, pero esto es fútbol, indudablemente que nuestra campaña de visitante es mucho mejor, no hay una explicación, me parece que el equipo de local siempre ha intentado, es verdad que no hemos podido encontrar esa claridad en el último tercio para que todo ese control de juego que tenemos poder transformarlo en ocasiones de gol claras”.



También se refirió a la facilidad que le dio a Equidad para la marca: “Es normal cuando un equipo se te posiciona cerca de su arco los espacios se reducen, es difícil jugar frente a 7 u 8 jugadores frente a su área, una de nuestras labores es tratar de resolver eso, nos está costando, ahora tenemos una semana larga de trabajo, tendremos que enfocarnos en eso, seguimos teniendo dos partidos en los que dependemos de nosotros, debemos estar fuertes mentalmente y ser conscientes de lo que nos vamos a jugar”.



De igual forma, a pesar del marcador adverso valoró lo que hizo su plantel: “La actitud de los jugadores, el otro día ante Millonarios en el primer tiempo estuvimos con un poco peso, hoy no, el equipo fue el que todo el tiempo buscó, con casi 8 jugadores montados en ataque, hizo el gasto, el esfuerzo, ante esas situaciones nos está costando resolver, destaco la búsqueda, la intención, tener el control de partido”.



En cuanto a si se podría cambiar la estrategia en los partidos que faltan, respondió que “hay que seguir entrenando, la eficacia es fundamental, si uno crea situaciones y nos las concreta, es difícil. Mi apreciación personal es que se habla de lo táctico, pero nosotros estamos tranquilos porque siempre salimos a proponer, estarían bien que se hablara de los equipos que esperan el error del rival, aunque todo es válido. La única es que la eficacia es fundamental, esperamos de las ocasiones que creamos poder terminar una más que nos permita ganar los partidos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces