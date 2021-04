No sean malos: la divertida burla de Cerro Porteño a un ex Santa Fe

Las redes sociales se han convertido en el escenario ideal para las burlas, comentarios graciosos o “cargadas” entre clásicos rivales. Llueven interacciones y se aviva el fuego de la rivalidad.



Justamente este domingo de Pascua, Cerro Porteño decidió cargar a su clásico rival, Libertad, con un trino que involucró directamente a un futbolista colombiano.

“Desde la Capital del Sentimiento, Barrio de Pasión y mucho HUEVO ¡Felices Pascuas! #LaPasiónDelPueblo”, fue lo que publicó el cuadro paraguayo en redes sociales. Todo normal.



El lío llegó con el video que subieron junto al mensaje anterior. Allí se ve cómo el joven Aldo Maiz, en pleno clásico, le hace dos caños a Sergio Otálvaro. Extraordinaria jugada del chico de 20 años que acompañaron con dos “oleee”.



La publicación tuvo más de mil RT y casi 3 mil me gusta... Se viralizó rápidamente. Ahora bien, los afectados no se quedaron quietos y respondieron el tuit con un mensaje corto pero directo: “¿Más chico no hay?”.