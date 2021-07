Lo bueno, lo malo y lo feo de la segunda fecha: VAR, protagonista...

Finalmente culminó la segunda jornada de la Liga BetPlay 2021-II. Fue casi una semana de partidos, teniendo en cuenta que el primero se jugó el miércoles pasado entre Millonarios y Deportes Quindío y el segundo se llevó a cabo este martes entre Equidad y Pasto.



A pesar de presenciarse rendimientos realmente destacados a lo largo de la fecha y una que otra curiosidad, desafortunadamente todos los focos apuntaron al pésimo manejo arbitral: tanto los partidos con asistencia de VAR como los que no.



Por lo anterior, en FUTBOLRED analizamos lo bueno, lo malo y lo feo que dejó el FPC en su segundo salto al terreno:

LO BUENO



- América y Millonarios, con duras bajas, pero sacando la cara por los grandes: El conjunto embajador perdió al ‘Chicho’ Arango y aún así sumó su segunda victoria consecutiva, la primera del segundo semestre en El Campín. El cuadro escarlata, con las salidas de Moreno, Vergara y Cabrera principalmente, ganó bien en Rionegro con un Déinner Quiñones brillante. Ambos equipos están en el lote de líderes con seis puntos.



- Bucaramanga y Alianza Petrolera, dando la sorpresa: El Leopardo dio un golpe sobre la mesa al derrotar a Santa Fe y es junto a la Mechita el más goleador del certamen. Los aurinegros derrotaron cómodamente a un rival directo por el descenso y son los únicos del país en mantener su valla invicta. Ambos clubes completan el lote de cuatro primeros.



- Buen promedio goleador: En diez partidos se marcaron 24 goles. El duelo que más aportó, Bucaramanga vs Santa Fe, con siete (4-3).



- Brayan Fernández, figura de la fecha: El delantero paisa logró sobreponerse a las críticas del primer semestre y ahora brilla. Marcó su primer triplete con el Bucaramanga y es líder de la tabla de goleo, en total soledad, con cuatro dianas.

LO MALO



- Huila y Pereira se complican en el descenso: El cuadro opita desaprovechó una oportunidad valiosa de sacarle puntos a un rival directo. No solo se dejó empatar un partido que ganaba con tranquilidad sino que además se lo hicieron teniendo un hombre de más en cancha. El conjunto matecaña perdió en casa, dejó una imagen preocupante y dejó escapar a Alianza.



- Junior ganó, pero no convence: Los barranquilleros jugaron un partido completamente discreto frente al Envigado en el Metropolitano y apenas ganaron por la mínima diferencia (gol de Juan David Rodríguez). Luis Amaranto Perea no para de tambalear.



- Harold Rivera, al borde del abismo con Santa Fe: Junto al Pereira, son los únicos equipos que no han ganado en las dos primeras fechas. Aunque revivió en los últimos minutos, el rojo cardenal pasó momentos terribles en el Alfonso López. El estilo del equipo sigue sin convencer a los hinchas.



- Varias expulsiones: De los diez partidos disputados, tres tuvieron alguna tarjeta roja. Yonatan Murillo inauguró la lista con Patriotas, Darwin Andrade la amplió con Deportivo Cali y Andrés Felipe Correa la cerró con Equidad.