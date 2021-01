Partido aplazado: Dimayor anunció los cambios de la segunda fecha

A través de un comunicado oficial, este jueves Dimayor informó sobre los cambios que tendrá la programación de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2021-I, debido a las medidas que hay en las diferentes ciudades del país a causa de la emergencia sanitaria del covid-19.

Según lo comunicado, el partido entre Boyacá Chicó y Millonarios, que estaba previsto para el próximo 26 de enero, fue aplazado. Asimismo, el se confirmó el duelo entre La Equidad y Atlético Nacional, el cual se disputará 25 de enero en el municipio de Zipaquirá.



Sin embargo, aún no se conoce si se jugará el encuentro entre Santa Fe y Deportes Tolima, el cual sigue estando en vilo después del pronunciamiento de la gobernación de Cundinamarca.



25 de enero



La Equidad vs Atlético Nacional

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Zipaquirá

Televisión: Win +



APLAZADO



Boyacá Chicó FC vs Millonarios FC