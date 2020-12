¿Ser líder es sinónimo de título? Antecedentes por torneos cortos

A propósito de la campaña de Independiente Santa Fe, en la que sumó 40 puntos en el todos contra todos, surge la pregunta de cuántos equipos que han sido líderes han conquistado el campeonato. Es decir, si ser líder es sinónimo de título. FUTBOLRED les hace un repaso de esas estrellas alcanzadas después de tener “campañones” en la primera fase.

Frente a este panorama y para ver qué tan inclinada a favor de Santa Fe está la final de la Liga Betplay 2020, tomando como referencia el histórico de torneos cortos, se encontró que en 36 campeonatos 13 han sido los equipos que han conquistado la estrella después de terminar como líderes en la fase regular.



Atlético Nacional es el equipo que más veces ha conseguido el título después de terminar líder en la primera fase. Lo ha hecho en seis oportunidades.



El registro indica que los superlíderes campeones han sido Once Caldas (2003-I), Nacional (2005-I), Cali (2005-II), Nacional (2007-II), Medellín (2009-II), Junior (2011-II), Millonarios (2012-II), Nacional (2013-II), Nacional 2014-I), Santa Fe (2014-II), Nacional (2015-II), Independiente Medellín (2016-I) y Nacional (2017-I).



En los últimos cinco años

​

En el apertura 2015 Atlético Huila logró 41 puntos en la era José Fernando Santa, algo histórico para los opitas, pero ni siquiera accedieron a la fase semifinal. El campeón en esa oportunidad fue Deportivo Cali que había clasificado tercero con 35 puntos. En el campeonato del segundo semestre el campeón fue Atlético Nacional que había sido el mejor de la fase con 45 unidades.



En 2016, Independiente Medellín se coronó campeón después de haber hecho 40 puntos en el todos contra todos. En el del segundo semestre el campeón fue Santa Fe, después de haber terminado cuarto en la clasificación con 33 puntos, a 4 del líder que fue Nacional. Ese fue el último título que conquistaron los cardenales por Liga.



En el primer semestre de 2017 los verdolagas tuvieron una espectacular campaña. Terminaron siendo líderes con 49 puntos y en la final vencieron al Deportivo Cali. Esa fue la última vez que un líder de la fase regular conquistó el campeonato. En la Liga II, Junior terminó primero en la tabla con 39 puntos, pero a la final llegaron Millonarios y Santa Fe. El título fue para los azules.



En la Liga 2018-I, Nacional fue primero con 41 puntos pero cayó en la final frente a Deportes Tolima. En el segundo semestre los pijaos fueron líderes con 39 unidades pero no pasaron de las semifinales; ese título fue para Junior que superó al DIM en la final.



En el apertura 2019 el líder fue Millonarios que consiguió 39 puntos pero Junior, que había clasificado séptimo, fue el que se quedó con la estrella enfrentando al Deportivo Pasto en el estadio ´El Campín´. En el segundo semestre el verde de Antioquia volvió a liderar el todos contra todos con 35 puntos, pero la final quedó en poder de América que se impuso frente a los tiburones. Ese fue la última conquista de los escarlatas, que buscará revalidar su título con una nueva estrella de navidad.



Repase el historial entre 2002 y 2014



2002-I: Cali primero (39 puntos), campeón América octavo (33)

2002-II: Cali primero (47 puntos), campeón DIM tercero (35)

2003-I: Once Caldas primero (35 puntos), campeón vs Junior

2003-II: Deportivo Cali (34 puntos), campeón Tolima sexto (27)

2004-I: América primero (37 puntos), campeón DIM sexto (29)

2004-II: América primero (42 puntos), campeón Junior octavo (28)

2005-I: Nacional primero (36 puntos), campeón vs Santa Fe

2005-II: Deportivo Cali (30 puntos), campeón vs Real Cartagena

2006-I: Once Caldas primero (37 puntos), campeón Pasto octavo (27)

2006-II: Deportes Tolima primero (34 puntos), campeón Cúcuta sexto (31)

2007-I: Deportivo Cali primero (34 puntos), campeón Nacional tercero (32)

2007-II: Atlético Nacional primero (38 puntos), campeón vs La Equidad

2008-I: La Equidad primero (35 puntos), campeón Boyacá Chicó segundo (32)

2008-II: Deportes Tolima primero (33 puntos), campeón América cuarto (29)

2009-I: Deportes Tolima primero (32 puntos), campeón Once Caldas octavo (28)

2009-II: Independiente Medellín primero (38 puntos), campeón vs Huila

2010-I: Deportes Tolima primero (34 puntos), campeón Junior tercero (32)

2010-II: Deportes Tolima primero (36 puntos), campeón Once Caldas segundo (36)

2011-I: Once Caldas primero (36 puntos), campeón Nacional tercero (33)

2011-II: Junior primero (31 puntos), campeón vs Once Caldas

2012-I: Deportes Tolima (36 puntos), campeón Santa Fe segundo (29)

2012-II: Millonarios primero (37 puntos), campeón vs DIM

2013-I: Santa Fe primero (33 puntos), campeón Nacional segundo (32)

2013-II: Nacional primero (37 puntos), campeón vs Deportivo Cali

2014-I: Nacional primero (34 puntos), campeón vs Junior

2014-II: Santa Fe primero (31 puntos), campeón vs DIM