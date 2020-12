¿Está soltera? Daniela Ospina habló del tema y se refirió a James

Este viernes la empresaria antioqueña Daniela Ospina, hermana del arquero de la Selección Colombia (David Ospina) y exesposa de James Rodríguez, respondió a las preguntas de sus seguidores en instagram. Entre algunas cosas contó dónde y con quién pasará el fin de año, y se refirió a la relación que lleva con el volante del Everton, padre de su hija Salomé.

Daniela quiso despejar varias dudas mientras esperaba a que su hija Salomé saliera del colegio. Confesó que la relación con Harold Jiménez llegó a su fin, aunque no entregó más detalles. También se refirió a la manera en que se lleva con el ´10´ de la selección nacional, y bromeó con un gesto de más o menos. Sin embargo reconoció en la misma historia que es “súper buena" la relación.

Lo confirmó: Daniela Ospina habló de su relación con Harold Jiménez y tiene nuevas metas @DaniOspina22 pic.twitter.com/WPASkVtJ3i — CO24COLOMBIA (@Co24Colombia) December 18, 2020

Además Daniela Ospina contó que sí quiere tener más hijos y que pasará la navidad junto a su mamá en Miami. También dijo que este año no podrá reunirse con su hermano David, su cuñada Jesica Sterling y sus sobrinos Dulce María y Maximiliano, quienes están en la ciudad italiana de Nápoles.



Mucho se especula sobre la relación que lleva con la esposa de David, por lo que no titubeó al decir: “Ella es una excelente mujer, mamá, esposa y la admiro demasiado. Uno puede tener diferencias pero no hay nada que no se pueda solucionar".