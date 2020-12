No se quedó sin premio: Messi recibió un reconocimiento mundial

A través de sus redes sociales el jugador argentino agradeció por el reconocimiento mundial como ´Campeón de la Paz´ 2020 por Peace & Sport. Leo Messi, quien estuvo incluido una vez más en el once ideal de la FIFA para 2020 y terminó tercero en el premio The Best escoltando a Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo, fue exaltado por juego limpio y su aporte social a nivel mundial.

“Es un honor recibir este reconocimiento Champion for Peace of the Year Award 2020 por el juego limpio adentro de la cancha y por lo que pude aportar afuera de ella. ¡Gracias a @peaceandsport por este lindo premio", publicó el futbolista en sus redes sociales.



Entretanto la AFA publicó que el premio de ´Campeón de la Paz´ fue otorgado al futbolista se debe a su Fundación Leo Messi, creada en 2007, y que lucha por la educación y la inclusión social de niños menos favorecidos en todo el mundo, especialmente en España, Argentina, Mozambique, Palestina, Kenia, Siria o Nepal.