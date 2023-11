Leonel Álvarez prepara su vuelta al FPC: revelan equipo que lo quiere

Leonel Álvarez siempre será un candidato serio para cualquier equipo del fútbol colombiano, pero como ya es costumbre en cada final de temporada de Liga BetPlay, el nombre del técnico siempre será una opción, aunque las exigencias económicas han hecho que varias negociaciones se hayan caído.

Por ello, con la Liga 2023-II a punto de terminar, ya apareció el primer equipo que quiere a Leonel Álvarez para 2024 y se ha conocido que el Deportivo Pereira lo tendría entre sus planes tras la salida de Alejandro Restrepo.



Al parecer Leonel Álvarez es una opción viable para el cuadro matecaña y de acuerdo a información de los periodistas Daniel Angulo, Julián Capera y Felipe Sierra, las directivas lo tienen como primer candidato e incluso ya existen contactos entre ambas partes.



🚨🟡🔴 Leonel Álvarez es firme candidato para asumir la dirección del Deportivo Pereira. No hay nada firmado aún, pero los diálogos marchan.



🚨🟡🔴 Leonel Álvarez es firme candidato para asumir la dirección del Deportivo Pereira. No hay nada firmado aún, pero los diálogos marchan.

Estuvo en las últimas horas en la ciudad



​Hay que recordar que el último equipo que dirigió Álvarez fue a Cienciano de Perú y desde hace varios meses se encuentra disponible, pero no ha podido encontrar una propuesta acorde a sus objetivos profesionales.



Sin embargo, aún no hay nada definido de la llegada de Leonel Álvarez al Pereira, pero en caso de no concretarse, las directivas del matecaña piensan en otras alternativas como las de Hubert Bodhert y Alexis Márquez.