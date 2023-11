Gamero le da importancia a Copa: alegría de pelear otro título

Millonarios vive un presente importante y pese a que existían dudas para el inicio de cuadrangulares finales de Liga, el cuadro embajador logró vencer a Atlético Nacional en Medellín y puso a ilusionar de nuevo a los hinchas azules con llegar a una nueva final en el rentado local.

Sin embargo, ahora el embajador volverá enfrentarse a Nacional, pero esta vez será en el marco de la final ida de la Copa BetPlay 2023 y en El Campín espera lograr un triunfo que los deje con altas posibilidades de levantar el título en el Atanasio Girardot.

Pelear otro título: “Esto me hace retroceder el tiempo y se lo debo principalmente al doctor Gustavo Serpa, al presidente Enrique Camacho porque tuvimos un 2020 complicado, pero ellos fueron las primeras personas que me respaldaron. Esto es un trabajo en el que ellos creyeron en mí, creí en esta proyecto y hoy es nuestra quinta final y eso para mí es una ilusión”.



Opción con Steven Vega: A Sander Navarro todavía no lo han habilitado, a Rosales lo tengo con una molestia en la cintura y a Elvis lo quiero llevar poco a poco, este será un partido intenso como el que fue en Medellín, por eso opté por darle una posibilidad a Stiven y ya para Medellín y Cali tener más variantes y así tener más posibilidades”.



Críticas por la ofensiva: “Lo más difícil es atacar y crear opciones de gol. Nosotros tenemos la tranquilidad de que el equipo crea. La toma de decisiones es personal, nosotros le brindamos las mejores herramientas a los jugadores. A veces, se ve que Millonarios ataca poco, pero nosotros en los videos que nosotros vemos nosotros casi que la mayor parte del partido la pasamos en campo contrario, eso significa que siempre queremos atacar".