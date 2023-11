Jhon Bodmer palpita final con Nacional: presión y sueño de título

Millonarios y Atlético Nacional vivirán el primer choque de la final de la Copa BetPlay 2023 y en el estadio El Campín, los verdolagas buscarán ganar para sacarse la espina de haber perdido en el inicio de cuadrangulares ante este mismo rival.

A horas del primer juego en la capital, el técnico Jhon Jairo Bodmer analizó lo que significa para él disputar una final con Atlético Nacional y el sueño que tiene de conseguir un buen resultado que lo deje con posibilidad de levantar su primer título con el equipo verde.

Mentalidad campeona: "Pienso en que podamos salir campeones, porque eso le dará valor a mi carrera. Pensar en lo contrario, es pensar en un mundo mediático encima mío. Al final, también se va a aprender de esto, si es que se pierde, pero esto va a engrandecer mi parte profesional si la gano, mi parte humana no va a cambiar”.



Obligados a ganar: “Somos indiscutiblemente la institución más grande del país y la obligación es salir a buscar el partido en todas las plazas. Tenemos que respetar el trabajo de nuestro rival, que es uno de calibre alto, histórico también y el país está feliz por esta final de este calibre.



Enfrentar de nuevo a Millonarios: "No quisiera hablar del partido pasado. Pero hay una constante en ellos, los volantes creativos que tienen. Así jueguen por fuera, siempre se juntan con sus pívot. Tenemos que respetar el trabajo de los rivales, tenemos un rival de alto calibre y el país está feliz de tener una final de este tamaño. Nuestras intenciones ofensivas van a seguir siendo las mismas. Vamos a salir a ganar el partido".



Presión: "El que no sepa manejar la presión de estar en Nacional, no puede estar en Atlético Nacional. Dios me abrió esta puerta y espero poder irme algún día de Nacional por la puerta grande . No puedo garantizarlo, pero soy optimista. Presión hay todos los días".