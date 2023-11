Cúcuta dio primer paso para regresar a Liga: derrotó a Fortaleza

Cúcuta Deportivo y Fortaleza CEIF se enfrentaron por el juego de ida de la gran final del Torneo BetPlay 2023-II y en el estadio General Santander se vistió de gala para recibir a los mejores equipos del semestre. Al final, el motilón derrotó a los bogotanos 1-0, pero todo quedó abierto para la vuelta en Bogotá.

El partido comenzó bastante parejo y no había una propuesta clara que abriera el marcador, aunque por momentos se veía mejor el Cúcuta Deportivo.



Antes de que el juego llegara a la media hora, Cúcuta encontró la fórmula para abrir el marcador y fue Lucas Ríos el que terminó tejiendo esa jugada para el primero del partido. El argentino se fue por el costado y envió un pase a Jaime Peralta, quien de frente al arco, logró definir y celebrar el 1-0 para los motilones.



Fortaleza no pudo con el gol recibido y no encontraron el camino para marcar el empate, pues las faltas fueron constantes, pero también el Cúcuta supo aguantar su resultado.







Para el complemento, Cúcuta no quiso ir por el segundo gol y se mantuvo en su propio arco, mientras que Fortaleza manejaba la posesión, pero no pudo avanzar con intensidad.



Los motilones se sintieron cómodos con el resultado, no generaron muchas opciones, mientras que Fortaleza tomó un segundo respiro y lograron crecer en su nivel tras ver que podían generar peligro.



Fortaleza intentó por varios medios llegar al anhelado empate, pero no estuvieron finos en la definición y empezaron a dejar algunos espacios en zona defensiva. Por su parte, Cúcuta intentó el contragolpe y pudo haber aumentado el marcador, pero no lo lograron.



Los minutos finales fueron más de Cúcuta, pues Fortaleza dejó muchos espacios y se estaban exponiendo a perder por más diferencia, pero por fortuna, los locales no cobró.



Finalmente, Cúcuta logró ganar este primer juego de la final del Torneo BetPlay 2023-II y deberán mantener su ventaja en la vuelta que se jugará en el estadio Metropolitano de Techo, el próximo viernes 17 de noviembre