Junior y el festival del desperdicio de goles: empate contra Unión

El momento de Junior no tiene explicación. Ya son 11 fechas donde el cuadro barranquillero sigue sin ganar, marcando un momento bastante complicado. Mucha expectativa antes del duelo contra Unión Magdalena. En el clásico costeño, los de Reyes mostraron la superioridad, generando múltiples opciones de gol.



Hay cosas a las que se le encuentra explicación. El empate sin goles tiene a Ramiro Sánchez como protagonista, agregándole esa baja efectividad del tiburón.

Arturo Reyes se la jugó por un esquema más ofensivo, empezando el dominio desde el vamos, con la posesión. Homer Martínez apareció como el único volante de primera línea, mostrando la intención de ir al ataque.



La primera acción de juego llegó al minuto 4, con el tiro libre de Juan Fernando Quintero, siendo atajada por el portero Ramiro Sánchez. La intensidad de Junior se mantuvo y en un tiro de esquina al minuto 8, Andueza aprovechó su altura para estrellar un balón en el travesaño.



La respuesta del Unión Magdalena llegó al minuto 25, con un pase en profundidad de Baier, para que Camargo definiera en el mano a mano con Viera, mandando la esférica muy cerca del arco, el balón se fue, por un lado, donde Contreras no alcanzó a llegar para empujarla.



Junior volvió a la carga, en una genialidad de Quintero, con un pase bombeado para Bacca, el delantero no pudo concretar la acción. Minutos después, Andueza casi marca en propia puerta, en un mal rechazo con la pierna, dirección al arco y Viera la sacó.



Los primeros minutos del segundo tiempo fueron para el Unión, con la tenencia y buscando algún espacio que dejara Junior en defensa. Esto no duró mucho y los locales recuperaron el protagonismo. Al minuto 56 Carlos Bacca volvió a tener el gol, tiro libre de Quintero, Martínez llegó a cabecear la esférica, habilitando al delantero, cabezazo al medio y Ramiro Sánchez, en una buena acción, atajó la esférica.



Las cosas para Unión Magdalena se complicaron al minuto 67, con la expulsión de Fabián Cantillo. Además, el partido entró en una zona de calentura, con la roja que le mostraron a Cariaco, en una mala reacción luego de una patada que recibió, al minuto 73. En la misma acción, también dejó al Magdalena con uno menos, expulsando a Lora.



Reyes tuvo que mover el tablero, pues hace poco había hecho los cambios, adelantando a Hinestroza, que estaba de regreso, con Sierra ya en cancha, ubicado en la mitad. Además, Andueza jugó ese tramo final del partido en territorio rival.



Al minuto 86 Junior tuvo el gol, en el cabezazo de Andueza, ante la mala salida de Sánchez. El uruguayo mandó el balón desviado.