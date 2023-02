Pinto habló del partido contra Nacional y del rumor de Jackson

El próximo domingo el Deportivo Cali tiene un difícil examen, en el cual enfrentará al Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, buscando sacar un buen resultado de la plaza paisa o incluso el primer triunfo de la campaña.

Precisamente del tema, el técnico Jorge Luis Pinto habló de cómo enfrentar a los verdolagas: “sabemos que es un buen y gran equipo, Autuori le da su forma de jugar con sus variantes; por lo tanto el Deportivo Cali va a jugar como es enfrentar a uno grande. Cali es grande y vamos a enfrentar al rival con la grandeza que se necesita. Nacional tiene buenas estructuras, ayer mostró una que no había hecho, ha jugado de local 4-3-3”.



“En fin, creo que tiene una nómina amplia, donde puede poner cualquiera de los esquemas, nosotros creemos que de pronto de local puede jugar con ese esquema de 4-3-3 y bajo sus parámetros tácticos estamos mirando el partido. No hay duda de que es un equipo con competencia”, complementó el estratega santandereano.



Sobre la seguidilla de partidos, reveló cómo distribuirá la nómina: “respecto a los partidos, vamos a enfrentar a Nacional con todo el grupo, a Barranquilla voy con el equipo no alterno, pero si el B. Que ha hecho fútbol común y corriente normalmente, no tengo desconfianza, ni temor de ponerlo, antes al contrario me gustaría ver a todos estos muchachos, que han venido haciendo una pretemporada super buena, trabajando y con fútbol. De eso no tenemos duda de usar ese equipo”.



Se le preguntó sobre la posible salida de Jhon Vásquez al fútbol de argentina, a lo que respondió que “lo de Jhon hace por lo menos 20 días analizamos ese tema, dije que no, él había venido a jugar y estamos esperando que cogiera la forma física, ya lo demás será decisión de él, pero de mi parte no, de ninguna manera. Vino a formar parte del plantel y Jhon está para en cualquier momento jugar”.



De la posible llegada de Jackson Martínez, aclaró que “es la primera persona que me pregunta por Jackson y lo que he oído por ahí en televisión, que me han escrito. Conmigo no ha hablado nadie, ni con el presidente nadie. Quiero ser respetuoso



con los jugadores, es muy feo que le estemos diciendo a los jugadores del Deportivo Cali que viene este u el otro”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15