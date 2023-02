Alex Mejía no aguantó y se refirió a Nacional: 'Me lo voy a reservar'

El excapitán de Atlético Nacional, Alex Mejía, estrena equipo en la Liga Betplay I-2023 y se mostró agradecido con Unión Magdalena por la oportunidad de seguir jugando en Colombia. Sin embargo, hay un capítulo de su historia reciente del que muy poco ha querido hablar y esta vez no se aguantó.

En charla con el medio barranquillero El Bordillo, Mejía mencionó que tiene grandes expectativas en el ciclón y que la mezcla de experiencia y juventud lo tiene ilusionado. Además de hablar de sus planes, de "no ser animador" y "clasificar" en el torneo, también se refirió al equipo verdolaga.



"Yo dije que no iba a manifestarme más hacia Atlético Nacional, simplemente agradecerle a los hinchas por el cariño. Es una linda institución, que me lo dio todo y que me abrió las puertas internacionalmente. No tengo más nada qué decir, simplemente voy a vivir agradecido por lo que viví ahí", dijo Mejía.



Sin embargo, mencionó que hay algo más de lo que no quiere hablar y prefirió cerrar ese capítulo. Cabe recordar que en una entrevista con Caracol Radio, Alex se había referido a la "incertidumbre" que tenía en Nacional, donde no tenía protagonismo, y dejó claro que "fui leal, transparente y nunca me ahorré nada. Lo entregué todos en los tres ciclos".



Esta vez, Mejía dijo: "Lo otro me lo voy a guardar y me lo voy a reservar, no quiero seguir escudriñando ni ir más allá. Los muchachos que están desearlo el mayor de los éxitos y ojalá cuiden el momento".