Junior alista salidas para 2024: cuatro jugadores no renovarían

Junior terminó un año dulce tras lograr ser campeón de la Liga BetPlay 2023-II y aunque aún muchos se encuentran en festejos, las directivas del club empiezan a reestructurar lo que será la próxima temporada.



Pese a que aún no se han anunciado salidas de manera oficial, Junior ya tendría en lista los primeros jugadores que no continuarán para 2024, debido a vencimiento de contrato que no serán renovados.



Según el medio de comunicación barranquillero, ‘Diario Deportes’, uno de ellos es Freddy Hinestroza, quien tuvo una temporada irregular y aunque tuvo chances en los juegos definitivos, terminó siendo utilizado como alternativa, por lo que no se le renovará.



De igual manera, otro de los jugadores llamados a salir es Andrey Estupiñán, quien llegó con altas expectativas, pero terminó apenas jugando seis partidos.



El exjugador del América, Carlos Sierra también está en el listado y Nilson Castrillón también se iría como agente libre.



Por ahora, habrá que esperar que Junior confirme estas salidas y empiece también a anunciar jugadores para retener el título en 2024.