Bacca se refirió a la posible llegada de James a Junior: ‘Bienvenido’

Junior de Barranquilla logró recientemente quedar campeón de la Liga BetPlay 2023-II y aunque aún siguen las celebraciones de sus aficionados, los directivos han empezado a ver opciones para reforzar la plantilla de cara al 2024.





Con respecto a las llegadas se ha conocido mucho rumor, pero no hay nada concreto, pero se ha despertado la posibilidad de que James Rodríguez, el actual diez de la Selección Colombia y Sao Paulo llegue como refuerzo, aunque eso parece muy lejano.



Esa opción, nació tras un mensaje de Martín Arzuaga que despertó interés y fue relacionado con James, pero el interés no ha sido confirmado por Junior.



Ante esa posibilidad de ver a James en el Junior, el referente Carlos Bacca habló para medios de comunicación en Barranquilla sobre el volante y mencionó que no sabe de su llegada, pero le encantaría verlo jugar en el tiburón.



“No sé si hay posibilidades o no que James Rodríguez venga, pero sería bienvenido. Un jugador del nivel de James es más que bienvenido en el Junior de Barranquilla. Sé que, si don Fuad y todos los Char lo quieren traer, seguro que no va haber ningún problema”, mencionó el delantero.



Hablo carlos Bacca sobre los rumores que aseguran que hay conversaciones de James Rodriguez con Junior,durante el homenaje de los Caimanes al goleador porteño.⁦@ExtraNoticiasCo⁩ pic.twitter.com/H82TOfI0Lk — pachourruchurto (@PACHOURRUCHURTO) December 17, 2023



​Por ahora, habrá que esperar si en realidad James es opción verdadera, pero lo cierto es que las únicas llegadas para 2024 son la de Roberto Hinojosa y Fabián Cantillo, quienes llegan a préstamo desde el Unión Magdalena