¡Adiós al 2021! Junior quiere despedirse con un triunfo de su hinchada

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se darán cita en el Metropolitano, en un juego que será más por el pundonor de ambas escuadras, teniendo en cuenta que ya está todo definido en este cuadrangular.



Los dirigidos por Arturo Reyes tendrán varias novedades para este juego, comenzando por las bajas: Larry Vásquez (expulsión), Gabriel Fuentes, Carmelo Valencia, Willer Ditta, Fabián Viafara y Juan David Rodríguez, la mayoría por decisión técnica. Para esta convocatoria vuelvenn jugadores importantes como: German Mera, quien regresa al grupo de concentrados luego de superar problemas familiares.



De igual forma se suman a la convocatoria futbolistas que no se tuvieron muy en cuenta en las instancias finales de la liga, por ejemplo: Walmer Pacheco y Rubén Manjarres, además del llamado del juvenil Léider Berdugo, quien ha sumado solo dos partidos en el equipo barranquillero.



Esté juego tendrá un toque especial para la hinchada del tiburón, teniendo en cuenta que podría ser el último partido de Marlon Piedrahita, lateral derecho que logró cinco títulos desde el 2017 hasta la actualidad y quien no ha recibido comunicación de una posible renovación con el club.



Posible nomina:

S. Viera, M. Piedrahita, G. Mera, D. Rosero, W. Pacheco, Didier M, R. Manjarres, F. Hinestroza, F. Sambueza, E. Cetré , C. Martínez.