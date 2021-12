'Junior es hermoso para jugar al fútbol, quiero quedarme': Piedrahita

El equipo barranquillero comenzó a trabajar las renovaciones de los jugadores que finalizaban contrato esté año y de igual manera notificó a otros futbolistas de la no continuidad. Entre ellos está Marlon Piedrahita, quien recibió su carta de no renovación y todavía no ha tenido el llamado de los dirigentes para una posible continuidad.



En charla con el programa 'Habla Deportes' de Barranquilla, el jugador mostró su deseo de quedarse en la ciudad y sobre todo de seguir peleando un puesto en el once titular del Junior.



"Yo encantado en quedarme, sería algo maravilloso, Junior es un club hermoso para jugar al fútbol y por supuesto uno desea quedarse, lastimosamente son decisiones que no van en uno como jugador, el deseo, el anhelo en quedarme no está en cuestión" agregó el futbolista.

De igual manera, aprovecho la oportunidad para agradecerle a la hinchada del equipo 'tiburón' por el apoyo y el respaldo que ha tenido el nacido en Medellín.



"Es gratificante ver, escuchar todos los mensajes de los hinchas, me hacen entender que se hicieron las cosas bien, uno siente orgullo, agradecimiento a los hinchas del Junior".



Marlon Píedrahita llegó al Junior de Barranquilla en el año 2017 y obtuvo cinco títulos: 2 ligas (2018-2019), 2 Superliga ( 2019-2020) y 1 copa Colombia (2017). Aunque no se descarta una posible renovación, el jugador ya tendría ofertas de otros clubes en liga nacional.