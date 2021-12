‘Tolima de ninguna manera es superior a Millonarios’: Casale fue duro

Se avecina la última jornada de los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2021-II. Mientras que en el Grupo A ya está clasificado a la final el Deportivo Cali, en el B Deportes Tolima está a tiro. Tan solo un milagro cambiaría la historia para que Millonarios fuese finalista.



Justamente sobre la victoria delo cuadro pijao en casa del América de Cali, Antonio Casale aprovechó para ‘bajarle la caña’ al equipo de Hernán Torres bajo el argumento de que no es más que varios equipos del fútbol colombiano.

En el programa ‘Equipo F’ de ESPN, el periodista y confeso hincha albiazul se mostró en desacuerdo con sus compañeros por llenar de elogios al Tolima y expuso las razones por las que no cree sea el “superequipo”.



“Están hablando del Tolima como si fuera la Francia de Rusia 2018, como si fuera Brasil del 70', como si fuera la Italia de esta Euro que acaba de pasar. Yo no veo eso. Yo veo que Tolima ha gestionado bien el campeonato, pero no le ha pasado por encima a nadie”, expresó en primera instancia.



Para ejemplificar lo anterior recordó que el Vinotinto y Oro le ganó 1-0 al América, “y hablan terrible del América”, sacó dos empates en su cruce con Millonarios y “sufre en la pelota quieta como pocos”.



Justamente sobre la comparación con el equipo albiazul, el que le puede arrebatar el cupo a la final, Casale mencionó: “No hay ningún experto que pueda explicar de ninguna manera cómo Millonarios se desconcentra una vez y le hacen gol, Tolima se desconcentra tres y pega en el palo. Esa es la vida y está bien por el Tolima”.



Ahora bien, esa ‘suerte’, podría decirse así, a la que se refiere el también periodista de RCN Radio no significa “bajo ninguna manera” que el equipo que juega en Ibagué “sea muy superior a Millonarios, América, Deportivo Cali, si me apuran Junior y Atlético Nacional”.



El clip fue subido a redes sociales y como era de esperarse se colmó de interacciones. La mayoría criticó al bogotano, mientras que unos pocos, en su mayoría hinchas embajadores, lo apoyaron.