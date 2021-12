¡Adiós del blanco blanco! Conozca las primeras bajas del Once Caldas

Luego de su periodo de vacaciones tras la eliminación en la Liga Betplay 2021, El Once Caldas prende motores para lo que será la temporada 2022, pensando en la actualidad de su plantilla y poder mejorar lo que fue la temporada del presente año.



La primera incorporación del Once, fue el estratega Diego Corredor, quien firmó en septiembre y seguirá al cargo del blanco blanco, es por eso, que este martes, se informó los jugadores que no continuarán con el equipo.

Diez jugadores se irán del Once Caldas: Nicolás Messiniti, Hárrison Otálvaro, Nicolás Palacios, Yoiver González, Cristian Higuita, Félix Micolta, Jefferson Cuero, Edwin Lasso, Duván Viáfara y Brayan Angulo. Estos son los jugadores que finalizan su vinculación con el equipo y podrán negociar con cualquier otro club.



Luego de darse a conocer las salidas de estos jugadores, las directivas y el profesor Corredor siguen en comunicación constante para poder reforzar el equipo para el 2022.



"Las directivas avanzan en el proceso de contratación de los nuevos jugadores para el próximo año. Una vez se cumplan los trámites legales y exámenes médicos se hará la presentación oficial de las nuevas contrataciones para la temporada 2022" aseguró en el comunicado de prensa.



La última vez que el Once Caldas clasificó a instancias finales fue en el 2018 II, saliendo en la fase de cuartos de final a manos de Rionegro Águilas.