¿Dardo contra quién? Estallan en Junior tras polémica frente a América

Minutos después de finalizado el partido entre América y Junior, que acabó 3-1 a favor de los 'Diablos Rojos', el volante Freddy Hinestroza, quien portó la cintilla de capitán en el tiburón, se pronunció en su cuenta de Instagram sobre el tiro libre que ejecutó y que pudo ser gol.



Se trató de una polémica acción, en la que el arquero Diego Novoa controló el remate rastrero sobre la línea, dando la impresión de haberse metido al arco, con todo y balón. El VAR confirmó que el balón no ingresó y el árbitro le dio continuidad al juego. La decisión molestó a los hombres del Junior y el primero en reaccionar tras el partido fue Hinestroza.

"No pedimos que nos regalen nada porque sabemos que vamos contra todos, pero que tampoco nos quiten. No es justo que tantas cámaras se equivoquen solo con nosotros. No es excusa, pero no es la primer vez que pasa este tipo de cosas, en este tipo de partidos", declaró en sus redes sociales.